Estilo de vida
27 de mayo de 2026 a la - 09:15

¿Ya te sumaste a la tendencia del puttering?: el placer de lo improductivo consciente

Concepto de puttering. Mujer limpiando una zona de la casa.Shutterstock

Ordenar un cajón, regar plantas, mover libros, “acomodar un poco” sin terminar nada. El puttering convierte esas mini tareas en micro-ocio doméstico: una pausa activa que baja el ruido mental sin exigirte productividad. ¿Moda? Tal vez. ¿Alivio? Bastante.

Por ABC Color

Qué es el puttering

La definición más útil para puttering es simple: hacer pequeñas cosas en casa, lentamente y sin un objetivo claro, por puro gusto o por inercia amable. No para “ponerse al día” ni “ser eficiente” sino “trastear”.

Concepto de puttering. Mujer arreglando la cama.

El término viene del inglés to putter, documentado desde el siglo XIX con el sentido de andar atareado sin prisa, de manera ligera. Sería como una actividad suave, de bajo voltaje.

Micro-ocio doméstico: actividad sin KPI

En una cultura que pregunta “¿para qué te sirve?”, el puttering responde: “para nada… y ese es el punto”. Es una forma de micro-ocio doméstico: acciones chicas que se sienten útiles, pero no están al servicio de un resultado medible.

Pequeñas actividades regulares, como regar o podar, pueden tener un impacto positivo constante en tu bienestar emocional.

Ejemplos reconocibles: doblar remeras “porque sí”, limpiar una superficie que ya estaba limpia, reorganizar especias sin plan maestro, probar dónde queda mejor una lámpara, abrir ventanas y “dejar que la casa respire”.

El “entretiempo” del bienestar moderno

El puttering funciona como un estado intermedio: no es descanso total (como tirarse a mirar una serie) ni trabajo formal. El cuerpo se mueve, la mente se afloja.

Concepto de puttering. Mujer limpiando una zona de la casa.

Se parece a la lógica de la meditación por su atención suave —estar con lo que hacés, sin forzarte—, pero sin el marco solemne de “sentate, respirá, hacelo bien”.

Le da al cerebro una bajada de revoluciones sin desconectarte. Ese “hacer por hacer” puede facilitar que aparezcan ideas, que baje la rumiación o que se ordene el día.

Resistencia blanda a la cultura del rendimiento

El puttering también puede leerse como una rebeldía pequeña: actividad sin optimización, sin narrativa de éxito, sin “aprovechar el tiempo”. Y por eso resulta raro, ya que no se comparte como logro, no entra fácil en una agenda, no luce en un antes/después.

Concepto de puttering. Mujer reordena libros en un estante de casa.

Un truco para practicarlo sin que se te convierta en obligación: poné un límite amable (10–20 minutos), elegí una zona “sin importancia” (un estante, una planta, un cajón) y permitite terminar cuando te aburras, incluso si queda a medias.

Recordá que el objetivo no es cerrar tareas sino recuperar esa sensación olvidada de estar haciendo algo sin tener que justificarlo.