¿Ya te sumaste a la tendencia del puttering?: el placer de lo improductivo consciente

Qué es el puttering
La definición más útil para puttering es simple: hacer pequeñas cosas en casa, lentamente y sin un objetivo claro, por puro gusto o por inercia amable. No para “ponerse al día” ni “ser eficiente” sino “trastear”.
El término viene del inglés to putter, documentado desde el siglo XIX con el sentido de andar atareado sin prisa, de manera ligera. Sería como una actividad suave, de bajo voltaje.
Lea más: ¿Tu hobby se convirtió en un trabajo? El peligro de monetizar todo lo que te gusta hacer
Micro-ocio doméstico: actividad sin KPI
En una cultura que pregunta “¿para qué te sirve?”, el puttering responde: “para nada… y ese es el punto”. Es una forma de micro-ocio doméstico: acciones chicas que se sienten útiles, pero no están al servicio de un resultado medible.
Ejemplos reconocibles: doblar remeras “porque sí”, limpiar una superficie que ya estaba limpia, reorganizar especias sin plan maestro, probar dónde queda mejor una lámpara, abrir ventanas y “dejar que la casa respire”.
Lea más: El costo de vivir ausentes: por qué funcionamos en “modo robot” y cómo recuperar el control
El “entretiempo” del bienestar moderno
El puttering funciona como un estado intermedio: no es descanso total (como tirarse a mirar una serie) ni trabajo formal. El cuerpo se mueve, la mente se afloja.
Se parece a la lógica de la meditación por su atención suave —estar con lo que hacés, sin forzarte—, pero sin el marco solemne de “sentate, respirá, hacelo bien”.
Le da al cerebro una bajada de revoluciones sin desconectarte. Ese “hacer por hacer” puede facilitar que aparezcan ideas, que baje la rumiación o que se ordene el día.
Lea más: ¿Por qué me siento cansado si dormí 8 horas? Los 7 tipos de descanso que necesitás aplicar ya
Resistencia blanda a la cultura del rendimiento
El puttering también puede leerse como una rebeldía pequeña: actividad sin optimización, sin narrativa de éxito, sin “aprovechar el tiempo”. Y por eso resulta raro, ya que no se comparte como logro, no entra fácil en una agenda, no luce en un antes/después.
Un truco para practicarlo sin que se te convierta en obligación: poné un límite amable (10–20 minutos), elegí una zona “sin importancia” (un estante, una planta, un cajón) y permitite terminar cuando te aburras, incluso si queda a medias.
Lea más: “Puttering”: de qué se trata esta tendencia en auge en redes sociales
Recordá que el objetivo no es cerrar tareas sino recuperar esa sensación olvidada de estar haciendo algo sin tener que justificarlo.