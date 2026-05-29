Cómo cuidar los dientes de leche para evitar problemas de adulto

Los dientes temporales funcionan como andamios: mantienen el lugar de los permanentes y ayudan a masticar, hablar y sonreír sin molestias. Cuando se pierden antes de tiempo por caries o infección, los dientes vecinos se mueven, y después aparecen apiñamientos o mordidas complicadas que suelen terminar en ortodoncia.

Cuándo empezar a cuidar los dientes

En cuanto asoma el primer incisivo, ya hay “superficie” para bacterias. Antes, bastan una gasa o dedal de silicona con agua para limpiar encías.

Y una regla simple para la agenda familiar: primera visita al odontopediatra antes del año o dentro de los seis meses del primer diente (lo que ocurra primero).

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Cepillado que sí cuenta

Dos veces al día, especialmente antes de dormir. El truco es que los adultos cepillen “de verdad” más tiempo del que el niño cree: canciones cortas, temporizador, o el método rodilla con rodilla (dos adultos frente a frente, el niño recostado) si hay pelea de cepillo.

Pasta con flúor, sin miedo:

Hasta 3 años : cantidad tipo “grano de arroz”.

3 a 6 años: tamaño “arveja”. El flúor en dosis pequeñas fortalece el esmalte y reduce caries; el problema suele ser el exceso, no el uso correcto. Supervisión adulta, siempre.

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El papel del hilo dental en los niños

Cuando dos dientes se tocan, el cepillo ya no llega al medio.

Ahí entra el hilo (o arcos/floss picks) una vez al día: dos pasadas suaves y listo.

El enemigo silencioso: comer “a picoteo”

No es solo qué comen, sino cuántas veces al día hay azúcar o harinas pegajosas.

Cada snack activa ácidos que dañan el esmalte. Mejor pautar colaciones y favorecer agua.

Ojo con lo “saludable” que se pega: galletitas, barritas, pasas, jugos.

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Biberón nocturno y caries: una pareja famosa

Dormirse con leche o jugo (incluso en mamadera) baña los dientes en azúcares durante horas.

Si se necesita rutina, que sea con agua y cepillado previo. Si la lactancia nocturna continúa, conviene reforzar higiene y controles.

Señales para consultar sin esperar

Manchas blancas opacas cerca de la encía, puntos marrones, mal aliento persistente, dolor al frío, encías hinchadas o “granitos” en la encía.

Y si hay golpe: aunque no se rompa, puede afectar al diente permanente que se está formando.

Chupete, dedo y respiración por la boca

El chupete y la succión digital, si se sostienen en el tiempo, pueden modificar la mordida.

También la respiración bucal (a veces por alergias o amígdalas) reseca la boca y cambia hábitos. No hace falta adivinar: se evalúa en consulta y se decide con tiempos realistas para cada familia.