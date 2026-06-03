Día Mundial del Running: plan de 4 semanas para correr tus primeros 5k

El Día Mundial del Running (Global Running Day) se celebra cada primer miércoles de junio. Nació como una invitación global a moverse: una fecha impulsada por organizaciones del running que evolucionó desde el “National Running Day” en EE. UU. y se consolidó a escala internacional a partir de 2016.

La idea no es batir marcas, sino sumar kilómetros —o minutos— entre millones, con un mensaje optimista: correr es una de las formas más accesibles de actividad física.

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Plan de 4 semanas para correr tus primeros 5K sin lesionarte

Regla de oro: 3 días por semana, dejando al menos un día de descanso entre sesiones. Ritmo “conversación”: si no podés decir una frase corta, vas demasiado rápido.

Calentá 5–8 minutos (caminar + movilidad suave).

Enfriá 5 minutos caminando.

Hacks para no lesionarte y no abandonar el martes

Un plan sirve si el cuerpo lo compra. Tres claves:

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Progresá sin fanatismo: si una semana se siente pesada, repetila. La constancia gana, la épica se lesiona.

Fortalecé 2×/semana (10 minutos): sentadillas, puente de glúteos, gemelos y plancha. Más estabilidad, menos “pinchazos raros”.

Calzados y superficie: usá calzado cómodo (no necesariamente el más caro) y alterná asfalto con tierra/parque cuando puedas.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda un principiante en correr 5K? Con 3 sesiones semanales, muchas personas llegan en 4–8 semanas, según base previa.

¿Tengo que correr todo el tiempo? No: el run-walk reduce impacto y mejora adherencia.

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¿Y si me duele algo? Dolor agudo o que empeora no es “normal”: pará y consultá a un profesional si persiste, especialmente si tenés antecedentes médicos.