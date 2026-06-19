Invitan al Yoga Fest Paraguay 2026, una jornada de bienestar para toda la familia

Cada 21 de junio se conmemora el Día Internacional del Yoga y, para celebrarlo, proponen el Yoga Fest Paraguay 2026, a realizarse el sábado 20 de junio. La actividad es de carácter gratuito y se realiza en la Plaza Herminio Giménez, con actividades de bienestar integral para todas las edades, con el apoyo de la Embajada de India.
La jornada está organizada por Ahimsa Yoga Paraguay y se llevará a cabo de 13:00 a 17:30, con acceso libre para toda la ciudadanía.
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A quién está dirigido y qué busca promover
Según Ahimsa Yoga Paraguay, el festival está planteado como una jornada inclusiva: pueden participar adultos, jóvenes, niños y familias, y también se contempla la posibilidad de asistir con mascotas, un detalle que refuerza el enfoque comunitario y de acceso amplio.
El objetivo central del evento es acercar a la población los beneficios del yoga y de otras prácticas vinculadas al equilibrio físico, mental y emocional, promoviendo el movimiento consciente y espacios de conexión personal en un marco colectivo.
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Participación de la Embajada de India y vínculo cultural
La edición 2026 contará con la colaboración y presencia de la Embajada de la República de la India en Paraguay, según detalla la organización.
Esa participación busca reafirmar el vínculo cultural asociado al origen histórico del yoga y aportar respaldo institucional a la jornada.
Más informaciones: @ahimsayoga_py