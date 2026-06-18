La divulgación científica gana terreno en Paraguay con un festival en tres ciudades

Paraguay volverá a convertirse, por seis días, en un “laboratorio a cielo abierto”. Entre el 22 y el 27 de junio se realizará el IV Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay (FICPY 2026), presentado como el principal encuentro de divulgación científica del país y con un despliegue territorial en Asunción, Coronel Oviedo y Caaguazú.
El festival propone una agenda que cruza ciencia, educación, tecnología, cultura y participación ciudadana, con un objetivo explícito: acercar el conocimiento científico a la vida pública y a conversaciones que exceden el ámbito académico.
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Qué habrá: más de 30 actividades y formatos para distintos públicos
La edición 2026 se articula bajo el lema “Conectá conocimiento y transformación” y consolida su crecimiento con una programación que supera las 30 actividades.
La propuesta no se limita a conferencias tradicionales: incluye talleres, encuentros públicos, espacios de diálogo y experiencias informales de divulgación diseñadas para audiencias diversas.
Entre las actividades destacadas mencionadas por los organizadores figuran:
- Funciones especiales en el Planetario San Cosmos, en el Museo de Ciencias.
- El IV Foro de Ciencia, Tecnología y Negocios, orientado a la intersección entre investigación, innovación y sectores productivos.
- Mesas de debate y encuentros entre estudiantes e investigadores, con foco en el intercambio directo.
- Actividades de naturaleza y observación, como observación de aves.
- Una jornada central de astronomía: Star Party Coronel Oviedo 2026, pensada como gran encuentro de observación.
- Birra y Ciencia, un formato de conversación abierta para discutir cómo se construye el conocimiento científico, desde la evidencia hasta el debate.
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La combinación de formatos —desde el planetario hasta los encuentros informales— sugiere una apuesta por ampliar el alcance de la divulgación y moverla a espacios donde el público participe, pregunte y contraste ideas.
Quiénes participarán: investigadores y divulgadores nacionales e internacionales
El festival reunirá a más de 25 investigadores, divulgadores y especialistas.
Entre los nombres confirmados aparecen Benjamín Barán, Antonio Cubilla, Miryan González Vera, José Manuel Silvero, Blumina Romero, Fabiola Román, Alejandra Recalde, Gladys Estigarribia y Leandro Abaroa, además de otros referentes nacionales e internacionales.
El perfil de participantes —investigación, academia y divulgación— anticipa una programación que no solo presentará resultados científicos, sino también discusiones sobre cómo circula el conocimiento y cómo puede dialogar con necesidades sociales.
Homenajes y memoria científica: Barbero y Dávalos
Una de las líneas distintivas de esta edición será un ciclo de webinarios en homenaje a Andrés Barbero y Serafina Dávalos, dos figuras centrales en la historia intelectual y científica del país.
El gesto, más allá de la agenda inmediata del festival, coloca la divulgación en continuidad con una tradición local: entender la ciencia también como patrimonio cultural e historia de ideas.
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El programa incluye asimismo el anuncio de reconocimientos a figuras destacadas de la investigación paraguaya por sus aportes al desarrollo del conocimiento en el país.
El festival será de acceso gratuito y las inscripciones ya están abiertas.
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