La divulgación científica gana terreno en Paraguay con un festival en tres ciudades

Paraguay volverá a convertirse, por seis días, en un “laboratorio a cielo abierto”. Entre el 22 y el 27 de junio se realizará el IV Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay (FICPY 2026), presentado como el principal encuentro de divulgación científica del país y con un despliegue territorial en Asunción, Coronel Oviedo y Caaguazú.

El festival propone una agenda que cruza ciencia, educación, tecnología, cultura y participación ciudadana, con un objetivo explícito: acercar el conocimiento científico a la vida pública y a conversaciones que exceden el ámbito académico.

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Qué habrá: más de 30 actividades y formatos para distintos públicos

La edición 2026 se articula bajo el lema “Conectá conocimiento y transformación” y consolida su crecimiento con una programación que supera las 30 actividades.

La propuesta no se limita a conferencias tradicionales: incluye talleres, encuentros públicos, espacios de diálogo y experiencias informales de divulgación diseñadas para audiencias diversas.

Entre las actividades destacadas mencionadas por los organizadores figuran:

Funciones especiales en el Planetario San Cosmos , en el Museo de Ciencias.

El IV Foro de Ciencia, Tecnología y Negocios , orientado a la intersección entre investigación, innovación y sectores productivos.

Mesas de debate y encuentros entre estudiantes e investigadores , con foco en el intercambio directo.

Actividades de naturaleza y observación, como observación de aves

Una jornada central de astronomía: Star Party Coronel Oviedo 2026 , pensada como gran encuentro de observación.

Birra y Ciencia, un formato de conversación abierta para discutir cómo se construye el conocimiento científico, desde la evidencia hasta el debate.

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La combinación de formatos —desde el planetario hasta los encuentros informales— sugiere una apuesta por ampliar el alcance de la divulgación y moverla a espacios donde el público participe, pregunte y contraste ideas.

Quiénes participarán: investigadores y divulgadores nacionales e internacionales

El festival reunirá a más de 25 investigadores, divulgadores y especialistas.

Entre los nombres confirmados aparecen Benjamín Barán, Antonio Cubilla, Miryan González Vera, José Manuel Silvero, Blumina Romero, Fabiola Román, Alejandra Recalde, Gladys Estigarribia y Leandro Abaroa, además de otros referentes nacionales e internacionales.

El perfil de participantes —investigación, academia y divulgación— anticipa una programación que no solo presentará resultados científicos, sino también discusiones sobre cómo circula el conocimiento y cómo puede dialogar con necesidades sociales.

Homenajes y memoria científica: Barbero y Dávalos

Una de las líneas distintivas de esta edición será un ciclo de webinarios en homenaje a Andrés Barbero y Serafina Dávalos, dos figuras centrales en la historia intelectual y científica del país.

El gesto, más allá de la agenda inmediata del festival, coloca la divulgación en continuidad con una tradición local: entender la ciencia también como patrimonio cultural e historia de ideas.

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El programa incluye asimismo el anuncio de reconocimientos a figuras destacadas de la investigación paraguaya por sus aportes al desarrollo del conocimiento en el país.

El festival será de acceso gratuito y las inscripciones ya están abiertas.

Más informaciones en: cienciasdelsur.com