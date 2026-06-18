Ciencia
18 de junio de 2026 a la - 09:58

La divulgación científica gana terreno en Paraguay con un festival en tres ciudades

Entre el 22 y el 27 de junio se realizará el IV Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay (FICPY 2026).
Entre el 22 y el 27 de junio se realizará el IV Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay (FICPY 2026).gentileza

Del 22 al 27 de junio, Paraguay celebrará su mayor encuentro de divulgación científica con más de 30 actividades gratuitas en tres ciudades. El FICPY 2026 combinará talleres, debates, astronomía y espacios informales para acercar la ciencia a públicos diversos.

Por ABC Color

Paraguay volverá a convertirse, por seis días, en un “laboratorio a cielo abierto”. Entre el 22 y el 27 de junio se realizará el IV Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay (FICPY 2026), presentado como el principal encuentro de divulgación científica del país y con un despliegue territorial en Asunción, Coronel Oviedo y Caaguazú.

El festival propone una agenda que cruza ciencia, educación, tecnología, cultura y participación ciudadana, con un objetivo explícito: acercar el conocimiento científico a la vida pública y a conversaciones que exceden el ámbito académico.

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Qué habrá: más de 30 actividades y formatos para distintos públicos

La edición 2026 se articula bajo el lema “Conectá conocimiento y transformación” y consolida su crecimiento con una programación que supera las 30 actividades.

Entre el 22 y el 27 de junio se realizará el IV Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay (FICPY 2026).
Entre el 22 y el 27 de junio se realizará el IV Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay (FICPY 2026).

La propuesta no se limita a conferencias tradicionales: incluye talleres, encuentros públicos, espacios de diálogo y experiencias informales de divulgación diseñadas para audiencias diversas.

Entre las actividades destacadas mencionadas por los organizadores figuran:

  • Funciones especiales en el Planetario San Cosmos, en el Museo de Ciencias.
  • El IV Foro de Ciencia, Tecnología y Negocios, orientado a la intersección entre investigación, innovación y sectores productivos.
  • Mesas de debate y encuentros entre estudiantes e investigadores, con foco en el intercambio directo.
  • Actividades de naturaleza y observación, como observación de aves.
  • Una jornada central de astronomía: Star Party Coronel Oviedo 2026, pensada como gran encuentro de observación.
  • Birra y Ciencia, un formato de conversación abierta para discutir cómo se construye el conocimiento científico, desde la evidencia hasta el debate.

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La combinación de formatos —desde el planetario hasta los encuentros informales— sugiere una apuesta por ampliar el alcance de la divulgación y moverla a espacios donde el público participe, pregunte y contraste ideas.

Quiénes participarán: investigadores y divulgadores nacionales e internacionales

El festival reunirá a más de 25 investigadores, divulgadores y especialistas.

Entre los nombres confirmados aparecen Benjamín Barán, Antonio Cubilla, Miryan González Vera, José Manuel Silvero, Blumina Romero, Fabiola Román, Alejandra Recalde, Gladys Estigarribia y Leandro Abaroa, además de otros referentes nacionales e internacionales.

El perfil de participantes —investigación, academia y divulgación— anticipa una programación que no solo presentará resultados científicos, sino también discusiones sobre cómo circula el conocimiento y cómo puede dialogar con necesidades sociales.

Homenajes y memoria científica: Barbero y Dávalos

Una de las líneas distintivas de esta edición será un ciclo de webinarios en homenaje a Andrés Barbero y Serafina Dávalos, dos figuras centrales en la historia intelectual y científica del país.

El gesto, más allá de la agenda inmediata del festival, coloca la divulgación en continuidad con una tradición local: entender la ciencia también como patrimonio cultural e historia de ideas.

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El programa incluye asimismo el anuncio de reconocimientos a figuras destacadas de la investigación paraguaya por sus aportes al desarrollo del conocimiento en el país.

El festival será de acceso gratuito y las inscripciones ya están abiertas.

Más informaciones en: cienciasdelsur.com