El error que cometen muchos padres y puede arruinar la carrera deportiva de sus hijos

Cada vez que la selección paraguaya despierta ilusión en una Copa del Mundo, miles de niños vuelven a imaginarse vistiendo algún día la camiseta albirroja. Los éxitos deportivos suelen multiplicar la cantidad de chicos que se acercan a clubes, escuelas de fútbol y otras disciplinas impulsados por el sueño de seguir los pasos de sus ídolos.

Sin embargo, detrás de ese entusiasmo también aparecen desafíos para las familias. Christian Renée Pereira, psicólogo especializado en neuropsicología clínica, educativa y deportiva, advirtió que el acompañamiento de padres y tutores puede ser determinante en el desarrollo de los jóvenes atletas, sin importar la disciplina.

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Cuando los sueños de los padres se convierten en presión

Según el especialista, existen dos situaciones que suelen repetirse en los procesos de formación deportiva: los padres que ven en el deporte una solución económica para el futuro y aquellos que intentan proyectar en sus hijos metas que ellos mismos no pudieron alcanzar.

“Muchos padres ven como una salida a todos sus problemas económicos”, señaló.

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También mencionó a quienes utilizan a sus hijos como una extensión de sus propios sueños frustrados. “Todo lo que yo no logré. Ninguno de esos dos factores son buenos Lo mejor es siempre instruirle al chico en su camino, en sus dones, talentos y habilidades”, advirtió. A su criterio, el rol de la familia debe ser acompañar y ayudar a descubrir los talentos naturales del niño, sin imponer caminos.

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Para Pereira, el principal compromiso de las familias es comprender quiénes son realmente sus niños y cuáles son sus fortalezas.

“Como padres, nuestro primer compromiso es conocer a nuestros hijos y ver cuál es el potencial de nuestros hijos, en qué son buenos nuestros hijos”, sostuvo.

El deporte debe seguir siendo una diversión

Uno de los puntos que más enfatizó fue la necesidad de evitar exigencias desmedidas durante la infancia.

Según explicó, muchos niños terminan desarrollando ansiedad, frustración o incluso abandonan el deporte debido a la presión que reciben desde su entorno.

“Hasta los 15 años es demasiado importante que vea todavía el juego como una diversión”, afirmó.

El especialista relató casos de jóvenes deportistas que llegaron a manifestar que no querían que sus padres asistieran a los partidos porque las constantes críticas y reclamos terminaban afectándolos.

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Las ocho leyes del entrenamiento mental

Pereira explicó que el trabajo psicológico en el deporte no consiste únicamente en motivar a los atletas. Por el contrario, se basa en herramientas específicas para fortalecer el rendimiento y la gestión emocional.

Contó que en su libro y en su día a día él aplica ocho principios o “leyes de vida”:

Visualización consciente

Diálogo interno positivo

Enfoque selectivo

Gestión emocional bajo presión

Activación mental

Recuperación mental posterror

Identidad deportiva

Entrenamiento invisible, relacionado con alimentación y descanso

“El trabajo del psicólogo deportivo no es motivar”, afirmó.

Según explicó, estas herramientas permiten que los deportistas aprendan a manejar la ansiedad, recuperarse de los errores y mantener la concentración durante la competencia.

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La frustración y la sobreprotección

En otro momento, el profesional sostuvo que una de las habilidades más importantes para cualquier deportista es aprender a gestionar las emociones sin intentar reprimirlas.

“Las emociones no se pueden controlar”, señaló.

Por ello, prefirió hablar de gestión emocional antes que de control emocional. “La inteligencia emocional sería poder gestionar a través de la razón lo que son las emociones”, explicó.

En ese contexto, resaltó que esta capacidad no solo resulta útil en el deporte de alto rendimiento, sino también en la vida cotidiana, en los estudios y en el ámbito laboral.

Así también, el psicólogo habló de la sobreprotección y dijo que -para él- es un tipo de abuso. Resaltó que los niños así no aprenden a lidiar con la frustración y tienen mucho más miedo al fracaso, por lo cual no están preparados para enfrentar “el mundo real” en el futuro.

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Redes sociales y celulares: un nuevo desafío para los jóvenes atletas

Pereira también identificó a las redes sociales como uno de los principales desafíos en la formación de los deportistas actuales.

“Es nuestro principal enemigo en la formación de nuestros futbolistas hoy el tema del celular”, sostuvo.

Explicó que el uso excesivo de dispositivos puede afectar el descanso, la concentración y el equilibrio emocional, aspectos fundamentales para cualquier proceso de crecimiento deportivo.

Por ello, recomendó promover hábitos saludables, diversificar actividades y evitar que niños y adolescentes centren toda su rutina en una sola fuente de entretenimiento.

“El equilibrio es la palabra clave para el funcionamiento del cerebro”, concluyó.