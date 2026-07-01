Día Internacional del Chiste: ¿por qué algunas personas nunca entienden un chiste?

Día Internacional del Chiste: cuándo es y por qué se celebra

El Día Internacional del Chiste se celebra el 1 de julio. No es una efeméride oficial de organismos internacionales: su origen es difuso y se consolidó como fecha popular —sobre todo en medios y redes— para compartir humor y destacar su impacto social y emocional.

¿Qué ocurre en tu cerebro cuando escuchás un buen chiste?

Entender un chiste suele exigir dos movimientos mentales. Primero, tu cerebro detecta una incongruencia: algo no cierra con lo esperado. Ahí participan áreas del lenguaje (como regiones temporales) y circuitos de atención que sostienen la información.

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Después llega la “resolución”: la corteza prefrontal ayuda a reinterpretar el remate y encontrarle sentido. Cuando esa reinterpretación encaja, se activa el sistema de recompensa (circuitos dopaminérgicos como el estriado/núcleo accumbens) y aparece la sensación de “¡ah, era por eso!”. La risa puede sumarse como respuesta motora y social: no solo expresa placer, también señala pertenencia y coordinación con otros.

¿Por qué nos reímos? ¿La risa reduce el estrés?

La risa tiene una pata biológica y otra social. En lo fisiológico, puede modular el estrés al influir sobre el eje hormonal (como el cortisol) y activar respuestas corporales que muchas personas experimentan como descarga.

En lo social, reír en grupo regula tensiones, suaviza conflictos y refuerza vínculos: por eso un chiste “entra” distinto según el contexto, la confianza y el clima emocional.

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¿Por qué algunas personas nunca entienden un chiste? La explicación científica

No entender no siempre es “no tener humor”. Puede haber carga cognitiva (cansancio, ansiedad, multitarea) que impide sostener la estructura del chiste; diferencias de lengua, cultura o códigos; o dificultades en procesos específicos: captar ironía y dobles sentidos requiere teoría de la mente (inferir intenciones) y flexibilidad mental.

También influyen condiciones neurológicas (por ejemplo, lesiones frontales o del hemisferio derecho) y estados anímicos como la depresión, donde puede aparecer anhedonia: menos acceso al disfrute, incluso cuando el chiste se entiende.

¿Se puede entrenar el sentido del humor? ¿Es innato o se aprende?

Hay temperamento, pero el humor también es aprendizaje: se nutre de lenguaje, timing, memoria cultural y práctica social.

La evidencia sugiere que se pueden entrenar habilidades relacionadas —interpretar ironía, detectar incongruencias, ampliar repertorio— y que ciertos enfoques (como ejercicios de reappraisal o improvisación) mejoran la flexibilidad cognitiva.

No garantiza “ser gracioso”, pero sí puede aumentar la probabilidad de que un chiste se procese y se disfrute.

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Beneficios de reír con frecuencia

Reír más suele asociarse a mejor conexión social, mayor tolerancia a la incomodidad y momentos de alivio emocional.

No reemplaza tratamientos ni “cura” el estrés, pero puede funcionar como un indicador práctico de algo simple: tu sistema de atención, emoción y vínculo está encontrando, aunque sea por un rato, una salida compartida.