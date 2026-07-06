Estilo de vida
06 de julio de 2026 a la - 15:33

Fascitis plantar: por qué te duelen los pies al despertar y qué hacer

Fascitis plantar, dolor en el pie, estirón, etc.
Fascitis plantar, dolor en el pie, estirón, etc.Staras

Suena la alarma, apoyás el talón y aparece una puntada que te obliga a caminar “en puntas” hasta el baño. Ese dolor al despertar suele ser fascitis plantar, y no es solo físico: altera rutinas y ánimo.

Por ABC Color

La fascitis plantar no solo duele: te hace anticipar el dolor. Esa expectativa cambia conductas (pisar raro, evitar caminar, postergar ejercicio) y puede disparar un círculo típico del dolor: menos movimiento → más rigidez → más sensibilidad. En neurociencia del dolor se conoce como aprendizaje por evitación: el cerebro prioriza protegerse, aunque eso termine cargando otras zonas (tobillo, rodilla, cadera).

Fascitis plantar, dolor en el pie, estirón, etc.
Fascitis plantar, dolor en el pie, estirón, etc.

Qué es la fascitis plantar y por qué se ensaña con la mañana

La fascia plantar es una banda de tejido que va del talón a los dedos y ayuda a sostener el arco del pie.

Fascitis plantar, dolor en el pie, estirón, etc.
Fascitis plantar, dolor en el pie, estirón, etc.

Cuando se irrita por sobrecarga (cambios bruscos de entrenamiento, muchas horas de pie, calzado sin soporte, aumento de peso, rigidez de gemelos/soleo), aparece dolor cerca del talón.

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El clásico “dolor del primer paso” ocurre porque durante la noche la fascia queda en reposo y algo acortada; al apoyar el pie de golpe, se re-tensa y activa nociceptores (receptores de dolor). Con los pasos, el tejido se “calienta” y duele menos… hasta que la carga del día lo vuelve a irritar.

Los estiramientos con mejor respaldo para aliviar

La evidencia clínica suele favorecer dos focos: fascia plantar + pantorrilla (gemelos/soleo), combinados con carga progresiva.

Ejercicios para el pie.
Ejercicios para el pie.

1) Estiramiento específico de fascia plantar (antes de levantarte): sentado, cruzá la pierna, tirá de los dedos hacia la tibia hasta sentir tensión en el arco. 20–30 segundos, 3 repeticiones. Suele ayudar porque prepara el tejido antes del primer apoyo.

2) Gemelos en pared (rodilla extendida): pie atrás, talón al piso, incliná el cuerpo hacia la pared. 30 segundos, 2–3 veces por lado. Menos rigidez arriba = menos tracción abajo.

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3) Sóleo (rodilla flexionada): misma posición, pero con la rodilla de atrás levemente doblada. 30 segundos, 2–3 veces. Es clave si el dolor aparece tras estar mucho tiempo parado.

4) Movilización suave con toalla o banda (al despertar): sin dolor agudo, llevá el pie hacia vos 10–15 repeticiones lentas. Funciona como “puesta en marcha” neural y muscular.

Un detalle conductual útil: evitá compensar caminando torcido. A corto plazo alivia; a mediano plazo puede redistribuir el problema.

Cuándo conviene consultar

Si el dolor dura más de 2–4 semanas, si te despierta de noche, si hay hormigueos, si no podés apoyar, o si aparece tras un golpe, consultá a un/a traumatólogo/a o kinesiólogo/a.

Ejercicios para el pie.
Ejercicios para el pie.

A veces no es fascitis: puede ser atrapamiento nervioso, estrés óseo u otras causas.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué duele más al levantarse? Por rigidez nocturna y re-tensión brusca de la fascia en el primer apoyo.

¿Sirve “estirar más fuerte”? No necesariamente: el objetivo es tensión tolerable y constante; el dolor intenso puede aumentar sensibilidad.

¿Es solo por el calzado? El calzado influye, pero suele combinarse con carga, rigidez de pantorrilla y hábitos de movimiento.