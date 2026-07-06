Fascitis plantar: por qué te duelen los pies al despertar y qué hacer

La fascitis plantar no solo duele: te hace anticipar el dolor. Esa expectativa cambia conductas (pisar raro, evitar caminar, postergar ejercicio) y puede disparar un círculo típico del dolor: menos movimiento → más rigidez → más sensibilidad. En neurociencia del dolor se conoce como aprendizaje por evitación: el cerebro prioriza protegerse, aunque eso termine cargando otras zonas (tobillo, rodilla, cadera).

Qué es la fascitis plantar y por qué se ensaña con la mañana

La fascia plantar es una banda de tejido que va del talón a los dedos y ayuda a sostener el arco del pie.

Cuando se irrita por sobrecarga (cambios bruscos de entrenamiento, muchas horas de pie, calzado sin soporte, aumento de peso, rigidez de gemelos/soleo), aparece dolor cerca del talón.

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El clásico “dolor del primer paso” ocurre porque durante la noche la fascia queda en reposo y algo acortada; al apoyar el pie de golpe, se re-tensa y activa nociceptores (receptores de dolor). Con los pasos, el tejido se “calienta” y duele menos… hasta que la carga del día lo vuelve a irritar.

Los estiramientos con mejor respaldo para aliviar

La evidencia clínica suele favorecer dos focos: fascia plantar + pantorrilla (gemelos/soleo), combinados con carga progresiva.

1) Estiramiento específico de fascia plantar (antes de levantarte): sentado, cruzá la pierna, tirá de los dedos hacia la tibia hasta sentir tensión en el arco. 20–30 segundos, 3 repeticiones. Suele ayudar porque prepara el tejido antes del primer apoyo.

2) Gemelos en pared (rodilla extendida): pie atrás, talón al piso, incliná el cuerpo hacia la pared. 30 segundos, 2–3 veces por lado. Menos rigidez arriba = menos tracción abajo.

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3) Sóleo (rodilla flexionada): misma posición, pero con la rodilla de atrás levemente doblada. 30 segundos, 2–3 veces. Es clave si el dolor aparece tras estar mucho tiempo parado.

4) Movilización suave con toalla o banda (al despertar): sin dolor agudo, llevá el pie hacia vos 10–15 repeticiones lentas. Funciona como “puesta en marcha” neural y muscular.

Un detalle conductual útil: evitá compensar caminando torcido. A corto plazo alivia; a mediano plazo puede redistribuir el problema.

Cuándo conviene consultar

Si el dolor dura más de 2–4 semanas, si te despierta de noche, si hay hormigueos, si no podés apoyar, o si aparece tras un golpe, consultá a un/a traumatólogo/a o kinesiólogo/a.

A veces no es fascitis: puede ser atrapamiento nervioso, estrés óseo u otras causas.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué duele más al levantarse? Por rigidez nocturna y re-tensión brusca de la fascia en el primer apoyo.

¿Sirve “estirar más fuerte”? No necesariamente: el objetivo es tensión tolerable y constante; el dolor intenso puede aumentar sensibilidad.

¿Es solo por el calzado? El calzado influye, pero suele combinarse con carga, rigidez de pantorrilla y hábitos de movimiento.