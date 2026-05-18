Articulaciones felices: nutrientes clave para mantener tus rodillas y hombros en forma

El colágeno suele llevarse los titulares, pero el cuerpo lo fabrica con ayuda de otros actores. El más subestimado es la vitamina C, clave para la síntesis de colágeno y para reparar tejidos. Por más batido de colágeno que tomes, el “taller” trabaja a media luz si no consumís suficiente vitamina C. Para esto, frutas cítricas, kiwi, frutillas, locote y brócoli suman puntos.

Otro dúo útil: proteína suficiente (no solo en forma de colágeno) y energía para entrenar y recuperar. Músculos fuertes descargan trabajo de rodillas y hombros; cuando el músculo se ausenta, la articulación queda haciendo horas extra.

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Menos incendio interno: el rol de los omega‑3

Si la articulación se siente “oxidada”, muchas veces hay un componente de inflamación de bajo grado. Los omega‑3 (EPA y DHA), presentes en pescados grasos (sardina, salmón, caballa) y, en menor medida, en algunas algas, se asocian con mejor control inflamatorio.

Hack realista: si comer pescado te cuesta, empezar con 1–2 porciones semanales suele ser más sostenible que una promesa heroica de lunes.

Vitamina D y K: la pareja que sostiene el “andamiaje”

La vitamina D no solo va con huesos: también influye en función muscular y percepción del dolor. Mucha gente llega baja sin saberlo, sobre todo con poca exposición solar.

La vitamina K (verduras de hoja, brócoli) participa en proteínas que regulan mineralización y salud del tejido óseo que “abraza” la articulación.

Si hay dolor persistente, fatiga o calambres, un control médico de vitamina D puede ser más útil que adivinar.

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Minerales discretos que marcan diferencia

Para tendones y ligamentos, el cuerpo necesita micronutrientes “de taller”: magnesio (contracción/relajación muscular), zinc (reparación tisular), cobre y manganeso (enzimas del tejido conectivo).

Suelen venir en combo en alimentos reales: legumbres, frutos secos, cacao amargo, granos integrales y semillas.

¿Y los suplementos?

En articulaciones, lo más honesto es esto: depende. Omega‑3 y vitamina D pueden tener sentido si la dieta o el sol no alcanzan y hay indicación profesional.

En cuanto a glucosamina/condroitina, la evidencia es mixta; algunas personas notan alivio, otras no. Si se prueban, conviene hacerlo con objetivos claros (dolor/función) y plazo definido, no “para siempre”.

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Tres hábitos que potencian cualquier nutriente

La nutrición rinde más cuando la acompañan detalles cotidianos: hidratarse (el cartílago es altamente acuoso), cargar fuerza 2–3 veces por semana (sentadillas adaptadas, remo con banda, press liviano) y dormir lo suficiente para reparar.