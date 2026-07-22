¿Qué pasa si le ponés aceite de coco al café a la mañana?

¿Para qué sirve el café mezclado con aceite de coco?

En términos prácticos, se usa para aumentar la sensación de energía y saciedad y para reemplazar un desayuno (popularizado como “bulletproof coffee”).

El aceite de coco aporta grasas —incluidos triglicéridos de cadena media (MCT, según composición)— y el café suma cafeína y compuestos bioactivos.

Qué dice la biología (y qué no puede prometer)

La cafeína bloquea receptores de adenosina en el cerebro, lo que reduce la somnolencia y puede mejorar la atención a corto plazo. También eleva la activación fisiológica; en personas sensibles, eso puede sentirse como nerviosismo o aceleración.

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El aceite de coco es altamente calórico y su grasa puede ralentizar el vaciamiento gástrico, lo que explica que algunas personas reporten menos hambre durante unas horas.

Los MCT, cuando están presentes, se absorben y metabolizan distinto que otras grasas, y pueden convertirse más rápido en energía; aun así, la evidencia sobre beneficios sostenidos en “claridad mental” o pérdida de peso es limitada y depende del contexto dietario total.

Por qué “funciona” incluso cuando la evidencia es floja

Desde la neurociencia del hábito, una bebida potente y consistente puede volverse una señal (“empieza el día”), seguida de una recompensa (estímulo, calor, sabor).

Esa asociación refuerza la conducta. Además, el efecto inmediato de la cafeína facilita atribuirle a la mezcla mejoras que también podrían venir de dormir un poco más, comer mejor o simplemente iniciar la jornada con un acto intencional.

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Riesgos y a quién puede no convenir

No es inocuo: suma muchas calorías sin fibra ni proteína, y el aceite de coco es rico en grasas saturadas, relevantes para quienes cuidan colesterol LDL o salud cardiovascular.

En algunas personas puede provocar malestar gastrointestinal; y si hay ansiedad, insomnio, hipertensión no controlada o palpitaciones, la cafeína puede empeorar síntomas. Ante embarazo, lactancia o medicación, conviene consultar con un profesional.