Estilo de vida
22 de julio de 2026 a la - 06:00

¿Qué pasa si le ponés aceite de coco al café mezclado?

Café con aceite de coco.
Café con aceite de coco.Shutterstock

Te levantás apurada, con la cabeza “apagada” y el hambre desordenada. En redes aparece la promesa rápida: café con aceite de coco. ¿Energía real, saciedad o solo un ritual más para sentir control?

Por ABC Color

¿Para qué sirve el café mezclado con aceite de coco?

En términos prácticos, se usa para aumentar la sensación de energía y saciedad y para reemplazar un desayuno (popularizado como “bulletproof coffee”).

El aceite de coco aporta grasas —incluidos triglicéridos de cadena media (MCT, según composición)— y el café suma cafeína y compuestos bioactivos.

Qué dice la biología (y qué no puede prometer)

La cafeína bloquea receptores de adenosina en el cerebro, lo que reduce la somnolencia y puede mejorar la atención a corto plazo. También eleva la activación fisiológica; en personas sensibles, eso puede sentirse como nerviosismo o aceleración.

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El aceite de coco es altamente calórico y su grasa puede ralentizar el vaciamiento gástrico, lo que explica que algunas personas reporten menos hambre durante unas horas.

Los MCT, cuando están presentes, se absorben y metabolizan distinto que otras grasas, y pueden convertirse más rápido en energía; aun así, la evidencia sobre beneficios sostenidos en “claridad mental” o pérdida de peso es limitada y depende del contexto dietario total.

Por qué “funciona” incluso cuando la evidencia es floja

Desde la neurociencia del hábito, una bebida potente y consistente puede volverse una señal (“empieza el día”), seguida de una recompensa (estímulo, calor, sabor).

Mujer toma café.
Mujer toma café.

Esa asociación refuerza la conducta. Además, el efecto inmediato de la cafeína facilita atribuirle a la mezcla mejoras que también podrían venir de dormir un poco más, comer mejor o simplemente iniciar la jornada con un acto intencional.

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Riesgos y a quién puede no convenir

No es inocuo: suma muchas calorías sin fibra ni proteína, y el aceite de coco es rico en grasas saturadas, relevantes para quienes cuidan colesterol LDL o salud cardiovascular.

En algunas personas puede provocar malestar gastrointestinal; y si hay ansiedad, insomnio, hipertensión no controlada o palpitaciones, la cafeína puede empeorar síntomas. Ante embarazo, lactancia o medicación, conviene consultar con un profesional.