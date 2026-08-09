Claves para entrevistas laborales exitosas

–En un mercado altamente competitivo, el autoconocimiento es el punto de partida. ¿Cómo ayuda que un candidato identifique sus fortalezas reales y las comunique con autenticidad sin caer en el ego ni en la modestia excesiva?

–La interacción con los demás actúa como un espejo objetivo para contrastar la percepción individual. El fenómeno del síndrome del impostor o la sobreestimación del desempeño suelen atenuarse cuando el profesional evalúa la retroalimentación recibida por parte de colegas y líderes, identificando las tareas específicas para las cuales es buscado de manera natural.

Para comunicar estas competencias con equilibrio, la clave radica en sustituir las autoevaluaciones abstractas (“soy un líder excepcional”) o la dilución de la responsabilidad (“fue un logro del equipo en el que apenas colaboré”) por evidencias concretas sustentadas en hechos.

En ese sentido, el Dr. Adam Grant, psicólogo organizacional y profesor de la Universidad de Pensilvania, dice que la auténtica confianza en el entorno profesional no surge de la autoafirmación desconectada de la realidad, sino de la conciencia precisa sobre el impacto real que nuestras acciones generan en los demás y en los resultados del equipo.

–El miedo al rechazo y los nervios son reacciones naturales en una entrevista laboral. Desde la psicología laboral, ¿qué técnicas concretas de regulación emocional podemos aplicar minutos antes y durante la entrevista para transmitir seguridad y desenvoltura?

–La activación fisiológica antes de una evaluación es una respuesta biológica del sistema nervioso autónomo. La regulación emocional no busca eliminar esta respuesta, sino modularla mediante intervenciones concretas.

Por ejemplo, minutos antes aplicar la respiración diafragmática (como el patrón 4-7-8) para estimular el nervio vago y ralentizar el ritmo cardíaco. Asimismo, utilizar el reencuadre cognitivo, interpretando la aceleración del pulso como un estado de activación útil en lugar de una amenaza.

Durante la entrevista, mantener una pausa consciente de dos a tres segundos antes de responder para ordenar las ideas, modular el tono vocal y emplear un contacto visual pausado. Si surge un bloqueo, recurrir a la honestidad asertiva (“Permítame un segundo para estructurar la idea”) demuestra autorregulación y madurez emocional.

–Hoy en día las empresas valoran enormemente las habilidades blandas (soft skills), especialmente la capacidad de adaptación al cambio y a la incertidumbre. ¿De qué manera un postulante puede demostrar resiliencia durante la entrevista al hablar de fracasos o errores del pasado?

–La resiliencia en el ámbito laboral no se demuestra negando las equivocaciones, sino exponiendo el proceso de procesamiento psicológico y aprendizaje derivado del error.

Al abordar un fallo del pasado, el candidato debe estructurar su narrativa en tres fases transparentes: la asunción explícita de la responsabilidad, el análisis objetivo de la causa raíz y la implementación de acciones correctivas que modificaron su metodología posterior.

Demostrar flexibilidad cognitiva implica mostrar que un obstáculo sirvió para ajustar criterios, incorporar nuevas herramientas de trabajo o perfeccionar la gestión de riesgos.

–A menudo olvidamos que una entrevista de trabajo no es solo un examen, sino una conversación bidireccional. ¿Qué preguntas o actitudes clave le permiten al candidato evaluar si la cultura organizacional de la empresa se alinea con sus propios valores y bienestar psicológico?

–Para abordar la entrevista como una evaluación mutua, el candidato debe prestar atención tanto a las dinámicas del encuentro como a la formulación de preguntas indagatorias.

Actitudes como la escucha activa del entrevistador, la puntualidad y la transparencia sobre los desafíos del puesto son indicadores tempranos del clima organizacional. En cuanto a la indagación directa, se recomienda formular preguntas orientadas a comportamientos reales y no a declaraciones teóricas de valores.

En ese sentido, se sugiere hacer preguntas que apunten a que se denota interés, pero al mismo tiempo la indagación de casos que pueden llegar a ser reales.

A saber: ¿cómo gestiona el equipo las situaciones de alta presión o la entrega de proyectos con plazos ajustados?, ¿qué pasa dentro de la organización cuando alguien comete un error no intencionado en un proceso clave? o ¿cuáles son las dinámicas habituales de retroalimentación y reconocimiento en el día a día?

–Recibir un “no” o enfrentar procesos de selección largos puede desgastar profundamente la autoestima. ¿Qué claves psicológicas recomienda para gestionar la frustración tras una respuesta negativa y mantener una actitud constructiva y activa en el mundo laboral actual?

–El rechazo repetido en procesos de selección suele desencadenar dinámicas de indefensión aprendida si la persona atribuye la negativa a factores internos, estables y globales (“no sirvo para este mercado”).

Para contrarrestar este desgaste, la psicología de la motivación recomienda algunos puntos como el reencuadre de la atribución: entender que una negativa suele responder a variables contextuales, como el encaje específico de un perfil para una vacante puntual, y no a una desvalorización del mérito profesional integral.

Aceptación radical y compasión: tratar el proceso de búsqueda laboral como un proyecto con métricas operativas, separando la identidad personal del resultado de la postulación. Estrategia activa: solicitar retroalimentación constructiva cuando sea posible y ajustar la estrategia de búsqueda centrándose en las variables bajo control propio (preparación, red de contactos y desarrollo de competencias).