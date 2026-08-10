Estilo de vida
10 de agosto de 2026 a la - 09:08

Tirzepatida y cerebro: cómo regula las señales de hambre y saciedad

Mujer sostiene un aplicador de tirzepatida.
Mujer sostiene un aplicador de tirzepatida.Svitlana Pietukhova

La tirzepatida, un fármaco innovador, no solo impacta el peso. Su conexión con el cerebro y el apetito sugiere un cambio en la forma en que percibimos el hambre, desafiando la relación entre emoción y alimentación en un panorama multidimensional.

Por ABC Color

Del “me falta fuerza de voluntad” a “mi cerebro está pidiendo señal”

El hambre no es solo una necesidad biológica: también es atención. Lo que muchas personas describen como food noise (pensamientos persistentes sobre comida) se enlaza con el estrés, el sueño corto, la ansiedad y hábitos automatizados.

Desde la neurociencia, ahí conviven dos sistemas: el homeostático (hipotálamo, señales de energía y saciedad) y el hedónico (recompensa, dopamina, aprendizaje). Por eso alguien puede sentirse “lleno” y, a la vez, seguir buscando algo dulce: no siempre manda el estómago, a veces manda el circuito de recompensa.

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Qué es la tirzepatida y por qué se habla del cerebro

La tirzepatida es un fármaco inyectable que actúa como agonista de dos hormonas intestinales: GIP y GLP‑1. Dichas señales forman parte del eje intestino‑cerebro: tras comer, informan al organismo que llegó energía, moderan el apetito y ajustan la respuesta metabólica. En términos conductuales, la clave no es solo “comer menos”, sino sentir antes el freno.

Mujer se aplica tirzepatida.
Mujer se aplica tirzepatida.

En estudios clínicos, esta combinación se asoció a pérdidas de peso de dos dígitos en parte de las personas, además de mejoras metabólicas. Pero el interés social va más allá de la balanza: muchos reportan que baja la urgencia, que se achica la negociación interna (“no debería, pero…”) y que la comida deja de ocupar el centro del día.

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Menos impulso no significa “solución total”

El mecanismo también explica efectos frecuentes: al enlentecer el vaciado gástrico y modular la saciedad, pueden aparecer náuseas, reflujo, constipación o diarrea, sobre todo al inicio o con aumentos de dosis. Y, como todo tratamiento, requiere evaluación médica: historia clínica, otras medicaciones, salud mental, y expectativas realistas.

Mujer siente saciedad.
Desde la psicología, una advertencia es importante: si el hambre cambia, las rutinas no cambian solas.

Desde la psicología, una advertencia es importante: si el hambre cambia, las rutinas no cambian solas. Comer por cansancio, por estrés o por soledad puede disminuir, pero no siempre desaparece, porque también es un aprendizaje social y emocional.

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En contextos donde el cuerpo se juzga y el peso se moraliza, la tirzepatida puede aliviar síntomas, pero también reabrir preguntas sobre identidad, control y estigma, especialmente cuando el acceso y la disponibilidad varían según el país y el sistema de salud.