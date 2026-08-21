Estilo de vida
21 de agosto de 2026 a la - 09:09

Entrenamiento físico: ¿es necesario entrenar hasta el fallo?

¿Es necesario entrenar hasta el fallo en el gimnasio?
¿Es necesario entrenar hasta el fallo en el gimnasio?Shutterstock

Vas al gimnasio después del trabajo, con el tiempo justo. En la última serie, el cuerpo frena pero la mente empuja: “si no es al fallo, no cuenta”. ¿Es progreso… o una trampa mental que desgasta?

Por ABC Color

Qué es el “fallo” y por qué se siente tan convincente

Entrenar al fallo muscular significa no poder completar otra repetición con buena técnica. Tiene un atractivo psicológico: es un criterio claro, casi binario, que reduce la incertidumbre (“hice lo máximo”).

¿Es necesario entrenar hasta el fallo en el gimnasio?
Entrenar al fallo muscular significa no poder completar otra repetición con buena técnica.

En términos de neurociencia, esa certeza funciona como recompensa: cierra la tarea y puede aliviar la ansiedad por el progreso. El problema es que el cuerpo no evalúa en blanco y negro, sino por costos: fatiga periférica (músculo) y fatiga central (sistema nervioso), que alteran coordinación, velocidad y recuperación.

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¿Hace falta para ganar músculo o fuerza? Lo que muestra la evidencia

Para hipertrofia, la investigación suele indicar que entrenar cerca del fallo produce resultados similares a entrenar al fallo, especialmente cuando el volumen total es comparable.

La diferencia aparece en el “precio”: el fallo tiende a elevar la fatiga y puede reducir la cantidad y calidad de trabajo que se logra en el resto de la sesión o de la semana. En fuerza, además, repetir fallos frecuentes puede deteriorar la técnica y el rendimiento en cargas altas.

¿Es necesario entrenar hasta el fallo en el gimnasio?
Para hipertrofia, la investigación suele indicar que entrenar cerca del fallo produce resultados similares a entrenar al fallo, especialmente cuando el volumen total es comparable.

Por eso, en la práctica profesional se usa mucho el lenguaje de repeticiones en reserva (RIR) o RPE: terminar una serie sintiendo que “quedaban 1–3 repeticiones limpias” suele equilibrar estímulo y recuperación sin convertir cada sesión en una prueba de voluntad.

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El efecto conductual: adherencia vs. agotamiento

El mejor plan es el que se sostiene. El fallo constante puede funcionar como motivación a corto plazo (“me maté, valió”), pero también aumentar el riesgo de abandono por dolor persistente, sueño peor, irritabilidad o sensación de estancamiento.

Desde la psicología del hábito, cuando el entrenamiento se asocia sistemáticamente a castigo, el cerebro aprende a evitarlo.

Entonces, ¿cuándo tiene sentido llegar al fallo?

Puede ser una herramienta puntual: en ejercicios de bajo riesgo (máquinas, aislados), en la última serie, o en fases específicas si la recuperación está cuidada.

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No es una obligación diaria. Si tu rendimiento cae, la técnica se degrada o el cansancio se arrastra días, probablemente el “fallo” esté ganando la discusión.