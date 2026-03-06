Seis errores de alimentación que están saboteando tu entrenamiento

Errores comunes de alimentación

1. No ingerís suficientes calorías: muchas personas que buscan perder peso cortan calóricamente de manera excesiva, lo que puede llevar a una disminución de energía, pérdida de masa muscular y un metabolismo más lento.

Para evitar esto, es importante calcular tus necesidades calóricas y asegurarte de que estás consumiendo suficiente energía para soportar tus niveles de actividad.

Calculá tus requerimientos calóricos basados en tu nivel de actividad y objetivo de entrenamiento e incluí comidas nutritivas que proporcionen energía, como carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables.

2. Ignorás la importancia de las proteínas: las proteínas son fundamentales no solo para la construcción de músculo, sino también para la recuperación muscular y el funcionamiento general del cuerpo.

Un consumo inadecuado de proteínas puede entorpecer tus progresos, especialmente si tu objetivo es ganar masa muscular.

Incluí fuentes de proteínas en cada comida, como pollo, pescado, huevos, legumbres o tofu, y considerá un suplemento de proteína si tenés dificultades para alcanzar tus necesidades diarias a través de la dieta.

3. No te hidratás adecuadamente: la hidratación es un elemento clave que a menudo se pasa por alto. La falta de agua puede afectar el rendimiento, disminuir la resistencia y aumentar el tiempo de recuperación.

Bebé agua regularmente a lo largo del día, no solo durante el entrenamiento, asegurate de estar hidratado antes del ejercicio y reponé líquidos durante y después de la actividad física intensiva.

4. Te saltás comidas, especialmente el desayuno: esto puede resultar en caídas de energía y un control deficiente del apetito, lo que lleva a comer en exceso más tarde. El desayuno, en particular, es vital para iniciar bien el día y alimentar tus entrenamientos matutinos.

No te saltes el desayuno; en su lugar, optá por una comida equilibrada rica en proteínas y carbohidratos saludables, y planeá tus comidas y tentempiés para evitar largas horas sin comer.

5. Consumís demasiada comida basura: estos alimentos no solo carecen de los nutrientes necesarios, sino que además añaden calorías innecesarias que pueden obstaculizar el progreso.

Limitá los alimentos procesados y optá por alimentos integrales y frescos. Además, te recomendamos preparar tus comidas en casa para tener control sobre los ingredientes y las porciones.

6. No adaptás la dieta a tu programa de entrenamiento: tus necesidades nutricionales cambiarán según la intensidad, duración y tipo de entrenamiento. Un error común es no ajustar la dieta para satisfacer estas demandas específicas.

Si estás en un ciclo de entrenamiento intensivo, incrementá la ingesta de carbohidratos para el rendimiento. Durante períodos de descanso o recuperación, adaptá las calorías para evitar el exceso.

Asegurarte de que tu alimentación respalde tus objetivos de entrenamiento es crucial. Evitar estos errores te permitirá maximizar tus resultados, sentirte mejor y mantener la motivación en tu camino hacia un estilo de vida más saludable.