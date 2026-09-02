¿Realmente no sabe hacerlo o se hace el que no sabe?: qué es la incompetencia instrumentalizada.

La incompetencia instrumentalizada —también llamada incompetencia estratégica— describe un comportamiento en el que alguien exagera, sostiene o utiliza su supuesta falta de habilidad para no asumir una tarea. No siempre implica una manipulación deliberada: a veces intervienen la inseguridad, hábitos familiares o el miedo a equivocarse.

El problema aparece cuando el resultado es sistemático: una persona delega y la otra absorbe el trabajo, la planificación y la responsabilidad.

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No es no saber: es no hacerse cargo de aprender

Cualquiera puede desconocer cómo pedir un turno médico, preparar una vianda o usar una planilla de gastos. La diferencia no está en la habilidad inicial, sino en lo que ocurre después. Quien no sabe y quiere participar pregunta, practica, busca información y tolera cometer errores. En la incompetencia instrumentalizada, en cambio, el desconocimiento se vuelve una salida permanente.

Frases como “siempre lo hacés vos más rápido” pueden sonar como un elogio, pero también fijan una división desigual del trabajo.

En la convivencia, suele trasladarse a tareas visibles —limpiar, cocinar, hacer compras— y a otras menos reconocidas: recordar fechas, anticipar necesidades, organizar horarios o detectar qué falta en casa. Esa segunda capa es conocida como carga mental.

Quien concentra la organización puede sentir que no tiene permiso para descansar, porque si no interviene algo quedará sin resolver. Del otro lado, quien evita una actividad puede experimentar vergüenza, ansiedad ante el error o haber aprendido que esas responsabilidades “no son lo suyo”.

Por qué se repite el patrón

Desde la psicología del comportamiento, una explicación posible es el refuerzo. Si cada vez que alguien dice “no me sale” otra persona toma el control para ahorrar tiempo o evitar un conflicto, ambas conductas obtienen un alivio inmediato.

Una evita la incomodidad de aprender; la otra reduce el riesgo de que la tarea salga mal. A largo plazo, sin embargo, el circuito consolida dependencia y resentimiento.

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También influye la llamada indefensión aprendida, un concepto desarrollado por el psicólogo Martin Seligman para describir cómo la repetición de experiencias de poco control puede llevar a dejar de intentar. No conviene usarlo como diagnóstico, pero ayuda a entender que la evitación no siempre nace de la mala fe. Una persona que fue criticada cada vez que hacía algo puede terminar convencida de que es incapaz.

El contexto social importa. Las expectativas de género todavía condicionan qué destrezas se consideran naturales en cada integrante de una pareja o familia. Cuando a alguien se le enseña desde chico a gestionar cuidados y a otro se le disculpa la torpeza cotidiana, la desigualdad puede presentarse como una diferencia de talento, no como una práctica aprendida.

Cómo distinguir una dificultad real de una estrategia de evasión

La señal más clara es la repetición. Una dificultad concreta admite apoyos: instrucciones simples, tiempo de práctica, reparto gradual de responsabilidades. Pero si alguien pide ayuda una y otra vez sin incorporar lo aprendido, abandona ante el primer error o solo “no puede” con las tareas que no quiere hacer, conviene revisar el acuerdo.

Nombrar la situación sin acusaciones suele ser más útil que discutir sobre capacidades. En vez de “te hacés el que no sabe”, puede plantearse el efecto: “Cuando tengo que recordarte cada paso, sigo siendo responsable de esta tarea”. El foco cambia de la habilidad individual a la responsabilidad compartida.

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Aprender no significa ejecutar todo de manera perfecta ni idéntica. En una casa, una pareja o un equipo de trabajo, repartir tareas también implica aceptar métodos distintos, tiempos de aprendizaje y errores razonables.

Lo que desgasta no es que alguien no sepa al principio, sino que su falta de práctica se convierta, siempre, en trabajo extra para otra persona.