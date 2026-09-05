Día Mundial de la Barba: por qué crece, de qué depende y por qué puede ser de otro color

El Día Mundial de la Barba se celebra el primer sábado de septiembre. La fecha se ha convertido en una excusa global para festivales, concursos y campañas solidarias, pero su trasfondo es más antiguo: suele vincularse tanto a tradiciones nórdicas asociadas a los vikingos, para quienes la barba era símbolo de estatus, como al recuerdo de medidas históricas contra el vello facial, entre ellas el impuesto a la barba impulsado por Pedro el Grande en Rusia a fines del siglo XVII.

Con el tiempo, la conmemoración se consolidó como una celebración cultural y lúdica de la identidad y la diversidad de estilos.

Lea más: Barba y sexo oral: ¿es el vello facial masculino un nido de bacterias?

¿Por qué crece la barba?

Más allá de la estética, la barba es una característica biológica. ¿Por qué crece? Porque los folículos de la cara, a partir de la pubertad, comienzan a responder a señales hormonales que transforman vello fino en pelo terminal: más grueso, oscuro y largo.

La hormona clave no es una sola: actúan los andrógenos, especialmente la testosterona y su derivado más potente, la dihidrotestosterona (DHT), que aumenta la actividad del folículo en zonas como la mandíbula y el mentón.

¿Por qué algunos hombres tienen más barba que otros?

Influyen la genética —incluida la sensibilidad del receptor androgénico y la densidad folicular—, la edad y también variaciones individuales asociadas a la herencia familiar y a diferencias poblacionales.

Por eso, con niveles hormonales similares, dos personas pueden desarrollar barbas muy distintas.

¿Afeitarse hace que la barba crezca más gruesa?

Sobre un mito recurrente: afeitarse no hace que la barba crezca más gruesa. El pelo puede parecer más áspero o “fuerte” después del rasurado porque la cuchilla deja una punta roma, pero el grosor real está determinado por las características del folículo y no por el afeitado.

Lea más: Día Internacional de la Cerveza: historia, secretos de elaboración y curiosidades

¿Por qué la barba puede ser de otro color que el cabello?

Otra curiosidad es que la barba puede tener un color diferente al del cabello. Esto se explica por la mezcla y proporción de eumelanina —responsable de los tonos oscuros— y feomelanina —asociada a tonos rojizos—, además de variantes genéticas, como las relacionadas con MC1R, que pueden expresarse de manera diferente en los folículos del rostro.

¿Por qué algunos pelos de la barba son rizados?

La forma del folículo y la estructura del pelo también influyen. Cuando el tallo crece con curvatura, debido a un folículo más ovalado o a una distribución desigual de queratina, el resultado son barbas onduladas o rizadas, incluso cuando el cabello de la misma persona es completamente lacio.