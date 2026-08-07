Día Internacional de la Cerveza: historia, secretos de elaboración y curiosidades

La cerveza es más antigua que el vino embotellado, que el café de cafetería y que buena parte de las bebidas que hoy se asocian a la modernidad. Nacida como un alimento líquido —nutritivo, más seguro que el agua en muchos contextos y fácil de compartir— terminó convertida en una de las expresiones culturales y gastronómicas más extendidas del planeta: una bebida que define rituales sociales, economías locales y estilos de cocina.

¿Cuándo se celebra y quién lo creó?

El Día Internacional de la Cerveza se celebra, de forma general, el primer viernes de agosto.

La iniciativa nació en 2007 en Santa Cruz (California, EE. UU.), impulsada por Jesse Avshalomov y un grupo de amigos con una idea sencilla: homenajear a quienes la elaboran, reunir a la gente en torno a una pinta y brindar por la diversidad cervecera.

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Con los años, la fecha se extendió a decenas de países y se consolidó como un guiño global al consumo responsable y a la cultura del bar.

Un origen tan antiguo como la agricultura

El origen de la cerveza se confunde con el inicio de la vida urbana. Hay evidencias de fermentaciones de cereales en distintas regiones, pero la narración clásica apunta a la Mesopotamia de los sumerios (hace más de 5.000 años), donde tablillas y recetas describen bebidas de grano fermentado.

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En Egipto, su producción fue parte del salario y de la dieta cotidiana. Aquella cerveza era turbia, poco carbonatada y a menudo se bebía con pajitas para evitar sedimentos: un detalle que revela que, antes que placer, fue sustento.

Ingredientes: cuatro pilares y muchas variantes

En su versión contemporánea, la cerveza se apoya en cuatro ingredientes: agua, malta (habitualmente de cebada, aunque también de trigo u otros cereales), lúpulo y levadura.

La malta aporta azúcares y cuerpo; el lúpulo equilibra con amargor y aroma, además de ayudar a la conservación; la levadura hace la magia bioquímica.

A partir de ahí, aparecen adjuntos y añadidos —avena, centeno, miel, frutas, especias— que amplían el repertorio.

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¿Cómo funciona la fermentación?

Tras macerar la malta para extraer azúcares, se obtiene un mosto que se hierve y se lupula. Luego llega la fermentación: la levadura transforma azúcares en alcohol y dióxido de carbono.

El control de temperatura, el tipo de levadura y el tiempo determinan perfil aromático y textura.

De forma simplificada, las ales fermentan a temperaturas más altas y suelen ofrecer notas frutales o especiadas; las lagers lo hacen a temperaturas más bajas y tienden a un carácter más limpio y seco.

Estilos: un mapa de identidades

Las diferencias entre estilos combinan materias primas, método y tradición. Una stout puede destacar por tostados y café; una IPA, por lúpulos intensos; una weissbier, por trigo y aromas a plátano o clavo.

En cada caso, la cerveza funciona como un lenguaje: cambia según clima, agua disponible, hábitos culinarios y preferencias sociales.

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El auge de la cerveza artesanal

La cerveza artesanal emergió con fuerza a finales del siglo XX, especialmente en Estados Unidos, como reacción a la homogeneización industrial.

Pequeñas cervecerías recuperaron estilos olvidados, experimentaron con lúpulos y revalorizaron la frescura y la proximidad.

Hoy, el fenómeno se ha globalizado: en muchas ciudades, una fábrica local es también un punto de encuentro donde la historia milenaria vuelve a contarse, vaso en mano.