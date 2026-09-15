Estilo de vida
15 de septiembre de 2026 a la - 07:21

Esto es lo que ocurre si meditás 10 minutos diarios por un mes

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Meditación.Shutterstock

Numerosas investigaciones respaldan los beneficios de la meditación para la salud mental y física. Meditar durante solo 10 minutos al día puede sembrar cambios significativos si se practica de manera constante durante un mes. ¿Cuáles son los efectos que podrías experimentar?

Por ABC Color
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Beneficios para la salud mental

  1. Reducción del estrés y la ansiedad: la meditación ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promueve una sensación de calma. Esto se traduce en una mayor resistencia a las situaciones estresantes y una reducción de la ansiedad.
  2. Mejora de la concentración y la atención: la práctica regular de la meditación entrena al cerebro para mantener la atención en el presente. Esto puede llevar a mejoras significativas en la concentración y el enfoque, útiles tanto en el ámbito laboral como personal.
  3. Incremento de la claridad mental: dedicar tiempo a meditar puede ayudar a aclarar la mente y mejorar la capacidad de tomar decisiones informadas, ya que reduce el “ruido mental” que puede entorpecer el pensamiento lógico.
  4. Aumento de la resiliencia emocional: la meditación enseña a observar los propios pensamientos y emociones sin juicios. Esto fortalece la capacidad para enfrentar emociones difíciles y situaciones adversas de manera más eficaz.

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Efectos positivos en la salud física

  1. Mejor calidad del sueño: la meditación puede actuar como un calmante natural para la mente, lo que mejora la calidad del sueño. Una mente menos inquieta y más serena se traduce en un sueño más reparador.
  2. Presión arterial equilibrada: practicar la meditación diariamente contribuye a la relajación del cuerpo, lo que puede ayudar a bajar la presión arterial. Esto es especialmente útil para quienes enfrentan problemas de hipertensión.
  3. Fortalecimiento del sistema inmunológico: al disminuir el estrés y mejorar el bienestar general, la meditación puede tener un efecto positivo en el sistema inmunológico, haciéndolo más fuerte y reactivo ante potenciales infecciones.

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Consideraciones importantes

La clave está en ser constante más que en pasar largos periodos meditando. Diez minutos al día son suficientes para empezar a notar cambios positivos.

Buscá un lugar tranquilo y libre de distracciones para tu práctica diaria. Esto te ayudará a concentrarte y maximizar los beneficios de la meditación.

Existen diversas técnicas de meditación, como la atención plena (mindfulness) y la meditación guiada. Experimentá con diferentes métodos para encontrar el que te resulte más cómodo y eficaz.

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Meditar durante 10 minutos diarios durante un mes puede tener un impacto notable en tu bienestar mental y físico. A medida que te acostumbrás a esta práctica, es posible que te sientas más en paz, centrado y capaz de manejar mejor las demandas de la vida diaria. Con paciencia y dedicación, la meditación puede convertirse en un pilar fundamental para una vida más equilibrada y saludable.

 