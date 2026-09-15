Esto es lo que ocurre si meditás 10 minutos diarios por un mes

Reducción del estrés y la ansiedad: la meditación ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promueve una sensación de calma. Esto se traduce en una mayor resistencia a las situaciones estresantes y una reducción de la ansiedad.

Mejora de la concentración y la atención: la práctica regular de la meditación entrena al cerebro para mantener la atención en el presente. Esto puede llevar a mejoras significativas en la concentración y el enfoque, útiles tanto en el ámbito laboral como personal.

Incremento de la claridad mental: dedicar tiempo a meditar puede ayudar a aclarar la mente y mejorar la capacidad de tomar decisiones informadas, ya que reduce el “ruido mental” que puede entorpecer el pensamiento lógico.