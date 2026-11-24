"Está bien difícil la competencia, dura, dura, dura, pero vamos a tener una reina espectacular", dijo a EFE Jennifer Colón, Miss Universo Puerto Rico 2024, quien aseguró que todas las candidatas le encantan y son "bien lindas".

Sobre la gala de esta noche, Colón señaló que va a ser "un show histórico, sin precedentes, algo espectacular, algo bellísimo".

Los innumerables pronósticos coinciden en apuntar como algunas de las favoritas a Clara Vegas, representante de Venezuela; Jennifer Barreto, Puerto Rico; Bea Millan-Windorski, Filipinas; y Mia Dio, Miss Universo Cuba.

Sobre las candidatas, Joyce Giraud, quien forma parte del jurado y fue la delegada de Puerto Rico en Miss Universo 1998, explicó que están buscando alguien con "lado humano, que marque centro, que marque historia".

"Alguien inteligente, elocuente, empática, bella, carismática, es el paquete completo", afirmó Giraud, quien considera que las candidatas de este año son "divinas" y "hay mucha competencia".

Un total de 116 delegadas compiten por la corona en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, en esta edición que celebra el 75 aniversario del certamen de belleza.

Miles de seguidores de estos certámenes llegaron al Coliseo vestidos para la ocasión y con banderas de sus países, entre ellos muchos latinoamericanos como Venezuela, México, Nicaragua y Guatemala.

La celebración de la gala final hoy y del 75 aniversario del certamen se producen pese a las controversias internas de la organización que han llevado a vetar a seis candidatas del Sudeste Asiático: Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos.

La empresa está dividida a partes iguales desde enero de 2024 entre Legacy Holding (que sería Miss Universo Occidental), del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú; y JKN Global Group, de la tailandesa Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip (autodefinida como Miss Universo Oriental).

En la edición de 2025 en Tailandia, se coronó la mexicana Fátima Bosch, quien adquirió popularidad a nivel internacional por denunciar los insultos del entonces organizador del evento tailandés, el empresario Nawat Itsaragrisil, aunque luego emergieron acusaciones de fraude por su elección.

Pese a todo, las entradas disponibles para asistir a la competición final en Puerto Rico se agotaron en menos de 48 horas, marcando un tiempo récord de ventas en la historia del certamen.

Las actividades oficiales comenzaron el pasado 8 de noviembre con ensayos, actividades de integración y experiencias culturales y turísticas en Puerto Rico, que fue sede del certamen en 1972, 2001 y 2002.