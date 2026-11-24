"Siempre he creído que aquí en Panamá tenemos mucho que ofrecer. Creo que en muchos casos hemos sido tímidos en cuanto a presentar la fortaleza que tenemos", dijo Blades, y "el seco es mejor que muchas de las bebidas que hay en el ambiente (...) el seco es muy panameño".

Así, añadió Blades (Panamá, 1948), cuando el chef Castrellón le propuso la internacionalización con su marca Seco Oro de Caña, aceptó, al ser "una idea que tenía desde hace mucho tiempo".

El cantautor hizo estas declaraciones en Ciudad de Panamá durante el evento para anunciar la internacionalización del Seco Oro de Caña, con Nueva York como primera parada.

"Básicamente es utilizar la proyección que tengo en distintas áreas y ver cómo esa proyección puede ayudar a que el producto le llegue a una mayor cantidad de personas", subrayó Blades sobre este destilado de caña de azúcar originario de Panamá y protegido por denominación de origen, como el tequila y el mezcal.

El chef Castrellón señaló a EFE que la "meta trazada" es llegar a Nueva York.

"Estuvimos pensando muchísimo tiempo cuál era la mejor ruta. Obviamente con Rubén en el barco uno (no) se puede desviar", porque su popularidad "es mundial", reconoció.

Este despliegue a Nueva York, donde el autor de 'Pedro Navaja' ha desarrollado su carrera musical, responde a una fuerte presencia cultural latina y a una comunidad panameña sólida, que se estima ayudará a impulsar la difusión de este seco con un sentido de pertenencia local.

La identidad y la tierra panameña dan forma al concepto y a la imagen del Seco Oro de Caña, que se inspiran en los hallazgos arqueológicos de El Caño, situado en la provincia de Coclé, en el centro de Panamá, una región históricamente fértil con la caña de azúcar como uno de sus principales cultivos.

La idea del nombre surgió precisamente tras la visita a la exposición 'El último vuelo del chamán', que exhibe el ajuar funerario de un gran señor enterrado en una tumba de más de mil años de antigüedad en este sitio arqueológico, con numerosos hallazgos de objetos de oro.

"Siempre he pensado que Panamá es de oro, y en este caso el oro es el protagonista, que es la caña", dijo el chef, un simbolismo que vincula el producto con la historia del territorio y sus raíces culturales.

Ese compromiso -según la compañía- se extiende más allá de la inspiración: Oro de Caña apoyará de forma activa y permanente a la Fundación El Caño en la preservación del patrimonio arqueológico panameño.