El espectáculo de la artista barranquillera tendrá lugar en la playa central y contará con venta de entradas y palcos exclusivos, además de un sector de acceso gratuito desde el que el público podrá seguir el espectáculo a través de pantallas gigantes.

En un comunicado, la alcaldía aseguró que el evento no supondrá gastos para las arcas municipales y que, como contraprestación por la utilización del espacio público, la empresa promotora asumirá íntegramente el costo de los fuegos artificiales que despedirán el 2026, que supera los seis millones de reales (unos 1,1 millones de dólares o 937.500 euros).

El área gratuita contará con once líneas de torres de transmisión de imagen y sonido, que permitirán seguir el concierto en pantallas incluso desde los sectores más alejados del escenario.

De acuerdo con el secretario de Turismo, Evandro Neiva, la elección de municipio del estado de Santa Catarina, responde a su infraestructura turística, su capacidad para recibir grandes concentraciones de público y su experiencia en la organización de eventos multitudinarios.

La presentación de la colombiana será la segunda este año en suelo brasileño luego del concierto gratuito que ofreció en mayo en la playa de Copacabana, en donde se consagró como la primera artista latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística.

La ganadora de cuatro Grammys y quince Latin Grammys reunió 2,5 millones de fanáticos en el que también fue el escenario de Madonna en 2024 y de Lady Gaga en 2025.