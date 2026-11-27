Aunque no hay pruebas científicas que demuestren la eficacia de esta práctica, basada en gran medida en el uso de plantas, el interés por ella va en aumento.

“La gente es cada vez más consciente de la importancia de cuidar su salud, no solo cuando surge una enfermedad, sino también de manera preventiva”, asegura Deepa Padinjappurath, terapeuta ayurvédica del grupo Rajah Ayurveda.

Treinta años después de la apertura del primer centro, su red ya cuenta con cuatro sedes que atienden a una clientela en fuerte crecimiento procedente de India y de países como Francia, Suecia, Alemania o Rusia.

“Combinamos los métodos de diagnóstico modernos con un enfoque ayurvédico, que consiste en examinar al paciente en su totalidad: escucharlo, observarlo, palparlo y evaluar también su estado mental”, explica Deepa Padinjappurath, quien, al igual que sus colegas, cursó más de cinco años de estudios.

“Calma y serenidad”

La suiza Silvana Invernizzi realiza su octavo retiro de “panchakarma”, una terapia de dos semanas que combina masajes, dieta y tratamientos de bienestar, en el Resort Nattika Beach Ayurveda.

Sus estancias le permiten, según ella, “evitar graves problemas de salud”.

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Otra paciente de 40 años de origen indio y residente en Oriente Medio, que prefiere no revelar su nombre, acude a este lugar desde hace una década y media para reequilibrar sus tres “doshas”, las energías que, según el ayurveda, rigen el equilibrio del cuerpo.

Durante una semana, esta abogada disfruta de poder reconectarse con la naturaleza y deshacerse de su teléfono.

Es adepta del “Shirodhara”, un tratamiento en el que se vierte un hilo de aceite tibio sobre la frente y que, según ella, “contribuye en gran medida a recuperar una sensación de calma y serenidad”.

Según K.P. Hema, médica jefa del Resort Nattika, los visitantes acuden tanto para una “desintoxicación” o un “rejuvenecimiento”, como para tratar enfermedades como la artritis, la psoriasis, el asma o afecciones inflamatorias.

“Estado de ánimo”

Su clientela es mayoritariamente femenina, de todas las edades, explica el director del centro, Ashok Sukumaran.

Para él, desde la pandemia de covid-19, “el estado de ánimo de todos ha cambiado” en lo que respecta a la salud y el bienestar, lo que ha reforzado el interés por el ayurveda.

Impulsada por su éxito, la familia Kodath, dueña del establecimiento, ha abierto centros en Kovalam, en Kerala, y en Alemania.

Un entusiasmo respaldado por el gobierno, que considera a la medicina tradicional y al yoga como vectores de la proyección cultural de India.

El ritmo de estas estancias de al menos una semana, cuyo costo varía de menos de 1.000 dólares a más de 3.000, es casi monástico.

En los centros del grupo Rajah Ayurveda, el día comienza a las 06:00 con la toma de remedios tradicionales. Luego, sesiones de meditación, consultas, tratamientos y yoga acompañan a los pacientes hasta la cena.

Plantas desaparecidas

El ayurveda “toma en cuenta no solo al individuo, sino también su entorno, las estaciones, el momento del día y la alimentación”, explica Geetha Krishnan, médico ayurvédico y responsable de investigación en el Centro Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Medicina Tradicional, inaugurado en 2022 en Jamnagar (oeste).

Consignado en textos que datan de hace unos 2.000 años, el ayurveda se basa en gran medida en las plantas medicinales: se utilizan comúnmente entre 800 y 900, y hasta 1.600 según las tradiciones, dice Krishnan.

Pero la urbanización, el crecimiento demográfico y, sobre todo, el cambio climático amenazan hoy este excepcional jardín natural.

“Algunas plantas han desaparecido, otras están en peligro de extinción”, señala la profesora Sreelekshmi, del Vaidhyaratnam Ayurveda College.

“El ayurveda nunca ha sido tan popular, tanto en India como en el extranjero. Pero algunas de las plantas de las que depende ya no se encuentran en estado silvestre”, lamenta Deepa Padinjappurath

Casi el 90% de los Estados miembros de la OMS estiman que una parte de su población —entre el 40% y el 90%— recurre a los remedios tradicionales. Ante la falta de acceso a la atención médica básica, estos suelen constituir la primera, o incluso la única, opción terapéutica.