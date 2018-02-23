Consejos para que no te florezca la punta del cabello

Consejo 1 - NO FROTAR: Frotar el cabello con la toalla para secarlo le genera un gran daño. “Retira el agua con cuidado, desde el cuero cabelludo hacia las puntas”, explica Dagné.

Consejo 2 - UTILIZA EL SECADOR EN FRÍO: “Lo ideal es que el cabello se seque sin aplicar el secador, pero si en algún momento es absolutamente necesario, hazlo desde el cuero cabelludo y en frío”. Las puntas no deberían estar expuestas al aire caliente, porque el florecido se da por sequedad. Antes de que las puntas se abran, se sienten resecas y pajosas, explica Dagné, que recomienda no secarse a una temperatura superior a la del ambiente. “Y utiliza siempre spray que proteja del calor”. Dagné explica que existen secadores de pelo de iónicos que son mucho más amables con el cabello.

Consejo 3 - PÉINATE CON CUIDADO: No hay por qué sumarle esfuerzos al pobre cabello. Cuando vayas a cepillarte o peinarte, evita los cepillos punzantes o con plástico. Los mejores son los de madera, de cuerno natural o caucho. Para desenredar el cabello existen cepillos especiales.

Consejo 4 - CORTES CON FRECUENCIA: Ve con frecuencia al peluquero. El cabello sano requiere tiempo. “Como el crecimiento promedio es de 0,5-1,5 centímetros al mes, hay que cortarse cada seis u ocho semanas un máximo de medio centímetro”, explica el especialista. “La diferencia no está en cuánto te cortas, sino en cada cuánto”.

Consejo 5 - CUIDADOS GENERALES: El cabello largo necesita bastantes cuidados para que las puntas no se resequen. “No es cuestión de lavarlo y listo”, subraya Dagné, que recomienda la aplicación de sprays humectantes y fluidos especiales para las puntas. Las máscaras y emulsiones completan los cuidados, sobre todo cuando el cabello es muy sensible.