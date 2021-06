Doja Cat presenta su álbum “Planet Her”

Los críticos ya están entusiasmados con Planet Her, con Vulture diciendo “Como una pasarela en la que cada look hace click, Planet Her defiende a Doja como nuestra genial nueva reina del pop” y Stereogum simplemente afirma “El nuevo álbum nos da una bofetada a todos”.

También a principios de este mes, Doja Cat lanzó el espectacular video futurista de su tema “Need To Know”.

El single principal de Planet Her, “Kiss Me More” con SZA, sigue dominando las listas de éxitos; acaba de obtener la certificación Platino de la RIAA, alcanzó el número 1 en la radio Rhythm, se encuentra en el número 4 del Billboard Hot 100 y cuenta con más de 678 millones de transmisiones en todo el mundo.

El mes pasado, Doja Cat junto con SZA se unieron para la primera presentación de “Kiss Me More” en los Billboard Music Awards. Además, esa noche Doja Cat se llevó a casa el BBMA a Mejor Artista Femenina de R&B. Doja Cat también actuó en los iHeart Radio Music Awards, donde ganó el premio a Mejor Nuevo Artista Pop.