Parada 98: Brad Delp, la voz mágica y dorada de Boston

Se cumplieron 15 años del trágico fallecimiento de Brad Delp, una de las mejores voces del Rock And Roll. Cantautor, guitarrista, vocalista de registro único y mágico, es recordado por haber integrado la agrupación estadounidense Boston, en una alineación clásica junto a Tom Scholz, Barry Goudreau, Jim Masdea, Seb Hashian y Fran Sheehan. Se destaca su capacidad versátil para dar color y esencia a canciones clásicas como “More Than a Feeling”, “Amanda”, “Peace Of Mind” o “Hollyann”. Además de integrar el grupo Return To Zero junto a su excompañero Barry Goudreau, formó una banda tributo a The Beatles llamada BeatleJuice.