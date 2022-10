Bruce Springsteen presenta el single “Do I Love You (Indeed I Do)” de su próximo álbum

Con la voz principal de Springsteen, “Only The Strong Survive” celebra las gemas de la música soul de los legendarios catálogos de Motown, Gamble y Huff, Stax y muchos más. Este álbum de estudio, el número 21 de Bruce Springsteen también contará con la voz invitada de Sam Moore, así como contribuciones de The E Street Horns, arreglos completos de cuerdas de Rob Mathes y coros de Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins y Fonzi Thorton.

Bruce Springsteen comentó: “Quería hacer un álbum en el que solo cantara. ¿Y qué mejor música para trabajar en eso que el gran cancionero americano de los años sesenta y setenta? Me inspiré en Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, el hombre de hielo Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray y Scott Walker, entre muchos otros. He tratado de hacerles justicia a todos los fabulosos escritores de esta gloriosa música. Mi objetivo es que la audiencia moderna experimente su belleza y alegría, tal como lo he hecho desde que les escuché por primera vez. Espero que les guste escucharlo tanto como a mí me encantó hacerlo”.

Only The Strong Survive fue grabado en Thrill Hill Recording en Nueva Jersey, producido por Ron Aniello, bajo la ingeniería de Rob Lebret y producido por Jon Landau. El lanzamiento marcará el primer álbum de estudio de Bruce Springsteen desde Letter To You (Columbia Records) de 2020, que debutó en el puesto número 1 en once países.

Springsteen se reunirá con la legendaria E Street Band en febrero para su gira internacional de 2023, que hasta la fecha ha vendido más de 1,6 millones de entradas en Estados Unidos y Europa.