Romance: canciones que no pueden faltar este “Día de los Enamorados”

La playlist incluye clásicos del género romántico y éxitos contemporáneos que abarcan distintas etapas del pop en español. Entre los artistas más destacados se encuentran Sin Bandera, con varios títulos solicitados, además de referentes como Ricardo Montaner y Ricky Martin.
Selección de canciones para el 14 de febrero:
- Solo para ti – Camila
- Aquí estoy yo – Luis Fonsi
- Bésame la boca – Ricardo Montaner
- Por lo que reste de vida – Thalía
- Vivir bonito – Chayanne
- Amor bandido – Joana
- Que me alcance la vida – Sin Bandera
- Llegaste tú – Sin Bandera
- Kilómetros – Sin Bandera
- Entra en mi vida – Sin Bandera
- Te vi venir – Sin Bandera
- Por amor – Marcos Llunas
- Cuando nadie ve – Morat
- El amor de mi vida – Ricky Martin
- Tan enamorados – Ricardo Montaner
- La boda – Camilo
Esta variedad de estilos permite un recorrido musical que va desde la balada acústica hasta el pop melódico, consolidando una banda sonora para las celebraciones de San Valentín.
Te dejamos el playlist en Spotify de Romance para que lo escuchés cuando quieras.