Cómo hacer shakshuka
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Shakshuka
- Receta: Medio Oriente
Ingredientes
- 4 huevos
- 1 cebolla pequeña
- 1 locote rojo pequeño
- 1 diente de ajo
- 100 gramos de panceta
- Sal y pimienta
- 100 gramos de puré de tomate
Elaboración paso a paso
- Picar la cebolla, ajo, panceta y locote del tamaño de su preferencia.
- Saltear a fuego lento la panceta cortada. Retirar y reservar.
- En el mismo aceite de la panceta, rehogar la cebolla y agregar la sal.
- Cuando estén transparentes, agregar el ajo, el locote y el puré de tomate. Dejar cocinar por 5 minutos a fuego medio. Rectificar sal y pimienta.
- Cuando la salsa esté reducida, colocar en un recipiente para horno un poco de la salsa y cascar los huevos.
- Tapar con papel aluminio y llevar a horno precalentado a 180 °C hasta que las claras estén cocidas.