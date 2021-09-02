Gastronomía

Receta rápida de shakshuka, un desayuno internacional en pocos pasos

Receta de shakshuka, un plato de huevos escalfados en salsa de tomate, el platillo de Medio Oriente que estabas esperando.

Por ABC Color
08 de agosto de 2026 a la - 06:00
Shakshuka.
Shakshuka.Anna_Shepulova

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Shakshuka

  • Receta: Medio Oriente

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 locote rojo pequeño
  • 1 diente de ajo
  • 100 gramos de panceta
  • Sal y pimienta
  • 100 gramos de puré de tomate

Elaboración paso a paso

  1. Picar la cebolla, ajo, panceta y locote del tamaño de su preferencia.
  2. Saltear a fuego lento la panceta cortada. Retirar y reservar.
  3. En el mismo aceite de la panceta, rehogar la cebolla y agregar la sal.
  4. Cuando estén transparentes, agregar el ajo, el locote y el puré de tomate. Dejar cocinar por 5 minutos a fuego medio. Rectificar sal y pimienta.
  5. Cuando la salsa esté reducida, colocar en un recipiente para horno un poco de la salsa y cascar los huevos.
  6. Tapar con papel aluminio y llevar a horno precalentado a 180 °C hasta que las claras estén cocidas.