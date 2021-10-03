Cómo hacer lemon pie sin azúcar agregado
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Con unas 122 kilocalorías por porción, esta es una versión más liviana que el lemon pie original.
Lemon pie sin azúcar
- Plato: Postre
- Para: Para 12 porciones
Ingredientes
Masa:
- 80 gramos de margarina
- 2 gramos de edulcorante en polvo
- 1 yema de huevo
- 1 y ½ taza de harina leudante
- 3 cucharadas de leche descremada
- Rocío vegetal
Relleno:
- 6 gramos de edulcorante en polvo
- 2 cucharadas de almidón de maíz
- 2 cucharaditas de ralladura de piel de limón
- 1 pizca de sal fina
- 50 centímetros cúbicos de crema de leche light
- ½ taza de jugo de limón
- 2 yemas de huevo
- 1 taza de agua
Merengue:
- 2 claras de huevo
- 5 gramos de edulcorante en polvo
- ½ cucharadita de cremor tártaro
Elaboración paso a paso
- Masa: procesar la margarina con el edulcorante hasta que tenga consistencia de crema. Agregar la yema, la harina y la leche. Procesar hasta formar un bollo. Cubrir con papel film y llevar a la heladera durante 30 minutos.
- Pasado el tiempo, estirar la masa y forrar la base y las paredes de un molde desmontable de 24 cm humedecido con rocío vegetal. Pinchar la masa con un tenedor y llevar al horno precalentado a 180 ºC por 18 minutos o hasta que esté ligeramente dorada. Retirar del horno y dejar enfriar.
- Relleno: con un batidor de alambre batir el almidón con el edulcorante, la ralladura, la pizca de sal y 1 taza de agua. Llevar a hervor y cocinar durante 5 minutos, revolviendo continuamente hasta espesar. Agregar la crema de leche e integrar. Retirar del fuego y agregar las yemas de a una, batiendo constantemente para que estas no se cocinen. Llevar nuevamente a un hervor suave y dejar hervir por 3 minutos, revolviendo siempre.
- Volcar el relleno sobre la masa fría y distribuirlo en forma pareja. Dejar enfriar completamente.
- Merengue: en un bol metálico colocar las claras, el edulcorante y el cremor tártaro. Colocar el bol sobre una cacerola con agua hirviendo, sin que el bol toque el agua. Batir con batidora eléctrica a máxima velocidad durante 10 minutos hasta formar un merengue brilloso y de buena consistencia.
- Distribuir el merengue sobre el relleno con la ayuda de una espátula, o con manga haciendo picos. Dorar ligeramente el merengue en el horno caliente o utilizar un soplete de mano.
- Llevar a la heladera por 2 a 3 horas antes de servir.