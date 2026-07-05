Gastronomía

Postre light de chocolate con merengue, una receta para días de antojo

Esta receta light de chocolate con merengue te va a encantar. Es un postre liviano, ideal para cuando tenés antojos de algo sabroso y dulce pero no podés consumir azúcar.

Por ABC Color
17 de octubre de 2024 a la - 09:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Postre light de chocolate con merengue.
Postre light de chocolate con merengue.Shutterstock

Cómo hacer un postre light de chocolate con merengue

Lea más: Prepará una mousse de chocolate con yogur griego fácil y deliciosa

Postre light de chocolate con merengue

Ingredientes

  • 500 mililitros de leche descremada
  • 50 gramos de cacao en polvo sin azúcar
  • 2 yemas de huevo
  • 2 claras de huevo
  • 25 gramos de almidón de maíz
  • 7 gramos de edulcorante en polvo para cocción

Elaboración paso a paso

  1. Colocar todos los ingredientes (menos las claras de huevo) en un bol hondo y batirlos.
  2. Llevar al fuego en una cacerolita, manteniendo el fuego bajo y revolviendo continuamente hasta que espese y hierva, un minuto más.
  3. Repartir la mezcla en vasos y, una vez que se enfríen a temperatura ambiente, llevarlos a la heladera por 3 horas.
  4. Batir las claras a nieve, endulzarlas a gusto con edulcorante y servir sobre los postrecitos.

Lea más: Apple Pie americano: receta con la masa quebrada perfecta que nunca se rompe