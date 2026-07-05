Postre light de chocolate con merengue, una receta para días de antojo

Cómo hacer un postre light de chocolate con merengue
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Postre light de chocolate con merengue
Ingredientes
- 500 mililitros de leche descremada
- 50 gramos de cacao en polvo sin azúcar
- 2 yemas de huevo
- 2 claras de huevo
- 25 gramos de almidón de maíz
- 7 gramos de edulcorante en polvo para cocción
Elaboración paso a paso
- Colocar todos los ingredientes (menos las claras de huevo) en un bol hondo y batirlos.
- Llevar al fuego en una cacerolita, manteniendo el fuego bajo y revolviendo continuamente hasta que espese y hierva, un minuto más.
- Repartir la mezcla en vasos y, una vez que se enfríen a temperatura ambiente, llevarlos a la heladera por 3 horas.
- Batir las claras a nieve, endulzarlas a gusto con edulcorante y servir sobre los postrecitos.