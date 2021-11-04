¡Facilísima! Torta rápida de chocolate para la merienda

Cómo hacer una torta de chocolate
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Torta rápida de chocolate
- Plato: Postre
- Para: Para 10 porciones
Ingredientes
- 6 paquetes de galletitas de chocolate rellenas con crema
- Leche cantidad necesaria
- 1/2 kilogramo de dulce de leche
- 500 centímetros cúbicos de crema de leche
- 450 gramos de chocolate en barra
Elaboración paso a paso
- Triturar las galletitas con la leche hasta que quede una masa blanda y usarla de base en una tortera enmantecada.
- Cubrir con el dulce de leche.
- Aparte, cocinar a fuego lento la crema de leche con el chocolate en barra picado hasta que haga algunas burbujas. Dejar entibiar.
- Cubrir el dulce de leche con la mezcla de crema de leche y chocolate.
- Llevar al congelador durante 2 horas.
- Decorar con chocolate blanco rallado o pastillas de colores.
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