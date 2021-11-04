Gastronomía

¡Facilísima! Torta rápida de chocolate para la merienda

Receta de torta de chocolate, una opción que encanta a los niños. Es fácil, rápida y con pocos ingredientes.

Por ABC Color
19 de septiembre de 2026 a la - 13:00
Torta de chocolate.
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Cómo hacer una torta de chocolate

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Torta rápida de chocolate

  • Plato: Postre
  • Para: Para 10 porciones

Ingredientes

  • 6 paquetes de galletitas de chocolate rellenas con crema
  • Leche cantidad necesaria
  • 1/2 kilogramo de dulce de leche
  • 500 centímetros cúbicos de crema de leche
  • 450 gramos de chocolate en barra

Elaboración paso a paso

  1. Triturar las galletitas con la leche hasta que quede una masa blanda y usarla de base en una tortera enmantecada.
  2. Cubrir con el dulce de leche.
  3. Aparte, cocinar a fuego lento la crema de leche con el chocolate en barra picado hasta que haga algunas burbujas. Dejar entibiar.
  4. Cubrir el dulce de leche con la mezcla de crema de leche y chocolate.
  5. Llevar al congelador durante 2 horas.
  6. Decorar con chocolate blanco rallado o pastillas de colores.

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