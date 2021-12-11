Receta fácil: cómo hacer costilla de cerdo al limón y hierbas

Cómo hacer costilla de cerdo al limón y hierbas
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Costilla de cerdo al limón y hierbas
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 y ½ kilogramo de costillar de cerdo
- 1 diente de ajo picado
- ½ cucharadita de cúrcuma
- 2 cucharadas de hojas de menta
- 1 cucharada de romero fresco picado
- 1 cucharada de perejil picado
- 1 cucharada de salvia picada
- 1 cucharadita de azúcar negra
- 3 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharada de ralladura de limón
- Sal y pimienta
- 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Preparar el adobo con todos los ingredientes.
- Pincelar la carne por todos lados y dejar reposar en la heladera por 2 horas.
- Encender la parrilla o el horno y colocar el costillar en el enrejado, pincelando cada 10 minutos y dando vuelta la carne hasta su cocción completa, aproximadamente de 5 a 6 minutos por cada lado, dependiendo del grosor y el calor de su parrilla.
- Servir con ensalada verde.
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