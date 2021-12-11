Gastronomía

Receta fácil: cómo hacer costilla de cerdo al limón y hierbas

Receta de costilla de cerdo, una opción sabrosa y muy fácil de preparar, perfecta para el fin de semana.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2026 a la - 06:00
Costilla de cerdo al limón y hierbas.
Costilla de cerdo al limón y hierbas.Shutterstock

Cómo hacer costilla de cerdo al limón y hierbas

Lea más: Cómo hacer un costillar de cerdo caramelizado usando solo tu freidora de aire

Costilla de cerdo al limón y hierbas

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 y ½ kilogramo de costillar de cerdo
  • 1 diente de ajo picado
  • ½ cucharadita de cúrcuma
  • 2 cucharadas de hojas de menta
  • 1 cucharada de romero fresco picado
  • 1 cucharada de perejil picado
  • 1 cucharada de salvia picada
  • 1 cucharadita de azúcar negra
  • 3 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharada de ralladura de limón
  • Sal y pimienta
  • 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva

Elaboración paso a paso

  1. Preparar el adobo con todos los ingredientes.
  2. Pincelar la carne por todos lados y dejar reposar en la heladera por 2 horas.
  3. Encender la parrilla o el horno y colocar el costillar en el enrejado, pincelando cada 10 minutos y dando vuelta la carne hasta su cocción completa, aproximadamente de 5 a 6 minutos por cada lado, dependiendo del grosor y el calor de su parrilla.
  4. Servir con ensalada verde.

Lea más: Cerdo con repollo y manzana, un plato completo y exquisito