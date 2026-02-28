Gastronomía

Cómo hacer un costillar de cerdo caramelizado usando solo tu freidora de aire

Receta de costillar de cerdo caramelizado, esta vez hecho en air fryer. Aprendé a hacer platos elaborados como este utilizando este electrodoméstico tan práctico.

28 de febrero de 2026 - 06:00
Costillar de cerdo caramelizado.
Costillar de cerdo caramelizado.Shutterstock

Cómo hacer un costillar de cerdo caramelizado

Costillar de cerdo caramelizado

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1200 gramos de costillar de cerdo
  • 8 gramos de sal
  • 3 gramos de pimienta negra molida
  • 5 gramos de pimentón dulce
  • 5 gramos de ajo en polvo
  • 120 mililitros de salsa de soja
  • 80 gramos de miel
  • 40 gramos de azúcar moreno
  • 20 mililitros de vinagre de manzana
  • 10 mililitros de aceite de oliva

Elaboración paso a paso

  1. Secar el costillar de cerdo con papel de cocina.
  2. Mezclar la sal, la pimienta negra molida, el pimentón dulce y el ajo en polvo.
  3. Frotar el costillar de cerdo con el aceite de oliva y espolvorear la mezcla de especias por ambos lados.
  4. Precalentar la freidora de aire a 160 °C durante 5 minutos.
  5. Colocar el costillar en la cesta y cocinar a 160 °C durante 35 minutos.
  6. Voltear el costillar y cocinar a 160 °C durante 25 minutos.
  7. Mezclar la salsa de soja, la miel, el azúcar moreno y el vinagre de manzana hasta integrar.
  8. Pincelar el costillar con la mezcla y cocinar a 190 °C durante 6 minutos.
  9. Voltear el costillar, pincelar de nuevo y cocinar a 190 °C durante 6 minutos.
  10. Reposar el costillar 5 minutos antes de cortar y servir.

