Cómo hacer un costillar de cerdo caramelizado usando solo tu freidora de aire

Cómo hacer un costillar de cerdo caramelizado
Costillar de cerdo caramelizado
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1200 gramos de costillar de cerdo
- 8 gramos de sal
- 3 gramos de pimienta negra molida
- 5 gramos de pimentón dulce
- 5 gramos de ajo en polvo
- 120 mililitros de salsa de soja
- 80 gramos de miel
- 40 gramos de azúcar moreno
- 20 mililitros de vinagre de manzana
- 10 mililitros de aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Secar el costillar de cerdo con papel de cocina.
- Mezclar la sal, la pimienta negra molida, el pimentón dulce y el ajo en polvo.
- Frotar el costillar de cerdo con el aceite de oliva y espolvorear la mezcla de especias por ambos lados.
- Precalentar la freidora de aire a 160 °C durante 5 minutos.
- Colocar el costillar en la cesta y cocinar a 160 °C durante 35 minutos.
- Voltear el costillar y cocinar a 160 °C durante 25 minutos.
- Mezclar la salsa de soja, la miel, el azúcar moreno y el vinagre de manzana hasta integrar.
- Pincelar el costillar con la mezcla y cocinar a 190 °C durante 6 minutos.
- Voltear el costillar, pincelar de nuevo y cocinar a 190 °C durante 6 minutos.
- Reposar el costillar 5 minutos antes de cortar y servir.