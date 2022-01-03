Gastronomía

Receta de arroz pilaf al limón: ideal para acompañar carnes blancas

Este arroz tiene un toque ligeramente ácido y aromático y es el ideal para combinar con pescados, mariscos o carnes blancas. Prepare esta receta fácil y saludable e inclúyala en sus almuerzos y cenas de esta semana.

Por ABC Color
03 de enero de 2022 a la - 09:28
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Arroz pilaf al limón.
Arroz pilaf al limón.Shutterstock

Cómo hacer arroz pilaf al limón

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Arroz pilaf al limón

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 ¾ taza de caldo desgrasado
  • 1 taza de arroz grano largo
  • 2 cucharaditas de ralladura de limón
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • ½ taza de cebolla de verdeo en aritos
  • 1 cucharada de manteca
  • 1 cucharada de cilantro (kuratũ) picado (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Ubicar todos los ingredientes mezclados en una fuente para horno.
  2. Tapar con papel aluminio, y llevar al horno a fuego entre bajo y moderado por 30 minutos o hasta que el arroz esté al dente.
  3. Retirar del horno y remover con un tenedor.
  4. Tapar, dejar reposar por 5 minutos y servir; si lo desea, espolvoreado con el kuratũ picado.

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