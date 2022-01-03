Receta de arroz pilaf al limón: ideal para acompañar carnes blancas

Cómo hacer arroz pilaf al limón
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Arroz pilaf al limón
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 ¾ taza de caldo desgrasado
- 1 taza de arroz grano largo
- 2 cucharaditas de ralladura de limón
- 2 cucharadas de jugo de limón
- ½ taza de cebolla de verdeo en aritos
- 1 cucharada de manteca
- 1 cucharada de cilantro (kuratũ) picado (opcional)
Elaboración paso a paso
- Ubicar todos los ingredientes mezclados en una fuente para horno.
- Tapar con papel aluminio, y llevar al horno a fuego entre bajo y moderado por 30 minutos o hasta que el arroz esté al dente.
- Retirar del horno y remover con un tenedor.
- Tapar, dejar reposar por 5 minutos y servir; si lo desea, espolvoreado con el kuratũ picado.
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