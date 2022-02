¿Cena en casa o restaurante? Qué preparar según el signo de tu pareja

Puede parecer una trivialidad, pero cuando uno no tiene idea de qué preparar o regalar en El día de los Enamorados, podemos recurrir a sus preferencias de acuerdo al signo del zodíaco al que pertenezcan. Al menos, puede servir de guía para pasar un momento agradable con la pareja.

Qué regalar en el Día de los Enamorados según el signo del zodiaco de tu pareja

Aries. Si querés sorprender a tu pareja, preparale una jornada completa: comenzar la mañana haciendo deporte. Sudar al tope, para ellos, es como el sexo. Luego, una comida frugal, pero exquisita, una buena siesta “con sorpresa”: un rico café, con un dulce. La cena, mejor si es en el restaurante de moda, el más innovador y caro. Les gusta lo mejor y ser de los primeros en probarlo.

Tauro. Los vas sorprender más si les cocinás algo alucinante en casa. Un plato elaborado, que sepas que le gustaría probar. Les encantará que les prepares una cena romántica, con una mesa elegante, candelabros, un mantel precioso hasta el suelo, bonita cubertería y vajilla, un buen vino reserva…

Géminis. Es de los que hace regalos originales y buenos, pero también los espera. Si no somos capaces de sorprenderles, se van a decepcionar. Lo que más le gustaría es una escapada de fin de semana sorpresa. Pasar todo el día visitando una ciudad, recorriendo de aquí para allá, y comiendo en un sitio de moda, si es posible el mejor.

Cáncer. Le volverás loco si para esta fecha encuentra una caja de bombones sobre su almohada. Luego, una cena en un restaurante elegante y exquisito, y como colofón, seguro que le encantaría ir a tomar una copa a un lugar romántico y con buen ambiente.

Leo. Le encantan las sorpresas, los detalles, los regalos, los viajes, salir a cenar… Pero siempre a sitios bonitos y elegantes, con velas, comida exquisita, buenos vinos, gente distinguida. Envíale un ramo de rosas rojas y un desayuno a casa, estará en su salsa. No se te ocurra organizar un día de camping para buscar un lugar romántico, porque le decepcionarás.

Virgo. Son muy agradecidos, les gustan los detalles, no necesitan gastar mucho dinero para sentirse felices, porque en el fondo son sencillos y prácticos. Una buena noche de San Valentín podría ser en casa, con una cena delante de la tele, contigo, con su mascota y sus niños. Seguro que preferirá ahorrar ese dinero para hacer una escapada de fin de semana.

Libra. Les gusta la elegancia por excelencia. Lo mejor es buscar un restaurante muy lujoso y elegante, donde sirvan vinos excelentes, comida exquisita. Lo sabrán valorar, porque son unos sibaritas. Suelen tener clase y no les falta detalle, por lo que no escatiman en nada, no son nada tacaños. No le lleves a un lugar mediocre, porque le vas a decepcionar.

Escorpio. Son superexigentes y si les decepcionas… No les gusta lo tradicional, así que preparale una sorpresa que ni se imagine, algo novedoso y extravagante. Algo inusual, pero que sepas que le va a gustar. Decile que se ponga guapa para ir a cenar, pero no le digas dónde. Elegí un restaurante desconocido, pero muy bueno. ¡Le va a encantar el suspenso!

Sagitario. Con ellos es fácil porque se divierten con todo y todo les gusta. Una opción sería ir de camping o que le lleves a hacer deportes de aventura, paracaidismo, escalada… Se volvería loco y se divertirían como niños. Luego le preparás un asadito o lo llevas a un hotel con encanto y vivirán una noche romántica al máximo.

Capricornio. Son muy ambiciosos y exigentes, pero a la vez no les gusta gastar tontamente el dinero. Les gusta que les hagan buenos regalos, no detallitos. Seguro que espera que le regales una buena joya, una cena en un lugar elegante o, de lo contrario, prefieren que te ahorres ese gasto. En el caso de quedarse en casa, prepárale el plato que más le guste a tu pareja y montá una mesa bonita. Le gustará.

Acuario. Espera que le sorprendas y que seas muy original. No se va a preocupar por si es caro o barato, sino en que es ideal para él/ella. Llevale al restaurante más moderno de la ciudad, o prepará una cena en casa que puede ser japonesa o una cocina exótica. Lo apreciará.

Piscis. Van a ser felices ese día si reciben un rico desayuno y unas flores en la cama. Y bastará con que le preparen la cena romántica e íntima en casa. Un detalle como una bandeja de plata con 2 copas de champán y unos chocolates, le encantarán.