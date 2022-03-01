Gastronomía

¿Sin energía? Probá esta deliciosa manteca de maní y recobrá tus fuerzas

La mantequilla de maní combina con ingredientes duces y salados para un potente snack o desayuno nutritivo. Dale una chance a esta receta de manteca de maní con tan solo tres ingredientes.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2026 a la - 13:00
Mantequilla de maní.
Mantequilla de maní.Shutterstock

Cómo hacer manteca de maní paso a paso

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Ideal para untar sobre galletitas o tostadas.

Mantequilla de maní

  • Para: Para 500 gramos

Ingredientes

  • 3 cucharadas aceite de girasol o de maíz
  • 3 tazas de maní tostado y triturado
  • 4 cucharadas de azúcar (o 1 cucharadita de sal si lo prefiere salado)

Elaboración paso a paso

  1. Esparcir los maníes en una bandeja para hornear. Cocinar en horno a 180 grados por 6 a 8 minutos, sacudiéndolos cada 2 minutos para que no se quemen. Retirar y dejar enfriar.
  2. Colocar los maníes tostados en la procesadora, agregar el aceite, tapar y picar los maníes continuamente por 2 a 3 minutos o hasta que la mezcla forme una bola.
  3. Continuar procesando la mezcla hasta que alcance la consistencia deseada. Para una manteca de maní más suave, debe procesar la mezcla por más tiempo.
  4. Probar y agregar un poco de sal, azúcar o miel a gusto.
  5. Guardar en un frasco hermético en la heladera por tres días.

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