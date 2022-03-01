¿Sin energía? Probá esta deliciosa manteca de maní y recobrá tus fuerzas

Cómo hacer manteca de maní paso a paso
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Ideal para untar sobre galletitas o tostadas.
Mantequilla de maní
- Para: Para 500 gramos
Ingredientes
- 3 cucharadas aceite de girasol o de maíz
- 3 tazas de maní tostado y triturado
- 4 cucharadas de azúcar (o 1 cucharadita de sal si lo prefiere salado)
Elaboración paso a paso
- Esparcir los maníes en una bandeja para hornear. Cocinar en horno a 180 grados por 6 a 8 minutos, sacudiéndolos cada 2 minutos para que no se quemen. Retirar y dejar enfriar.
- Colocar los maníes tostados en la procesadora, agregar el aceite, tapar y picar los maníes continuamente por 2 a 3 minutos o hasta que la mezcla forme una bola.
- Continuar procesando la mezcla hasta que alcance la consistencia deseada. Para una manteca de maní más suave, debe procesar la mezcla por más tiempo.
- Probar y agregar un poco de sal, azúcar o miel a gusto.
- Guardar en un frasco hermético en la heladera por tres días.
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