Reuní a tu familia con esta deliciosa receta de turrón de coco y chocolate fácil de hacer

Cómo hacer turrones de coco y chocolate
Turrón de coco y chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 taza de coco rallado
- 1 lata de leche condensada (375 gramos)
- 1 cucharada de manteca
- 150 gramos de chocolate cobertura
- 1 cucharada de aceite de girasol
Elaboración paso a paso
- Colocar la leche condensada, el coco rallado y la manteca en una olla. Llevar al fuego.
- Dejar hervir a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que se espese, por aproximadamente 10 a 15 minutos, o hasta que la mezcla se separe fácilmente del fondo de la olla.
- Retirar y cargar en un molde rectangular del grosor deseado, ligeramente aceitado. Dejar enfriar. Desmoldar.
- Derretir el chocolate a baño María junto con el aceite y bañar de ambos lados el turrón.