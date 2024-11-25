Gastronomía

Reuní a tu familia con esta deliciosa receta de turrón de coco y chocolate fácil de hacer

Con ingredientes sencillos y un proceso indulgente, esta receta de turrón de chocolate transformará cualquier sobremesa en un festín irresistible. Descubrí cómo sorprender a tus invitados con esta exquisita receta durante las fiestas.

Por ABC Color
27 de noviembre de 2025 - 11:14
Turrón de coco y chocolate.
Turrón de coco y chocolate.Shutterstock

Cómo hacer turrones de coco y chocolate

Lea más: Pastel festivo con glaseado de chocolate blanco y mandarinas

Turrón de coco y chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 taza de coco rallado
  • 1 lata de leche condensada (375 gramos)
  • 1 cucharada de manteca
  • 150 gramos de chocolate cobertura
  • 1 cucharada de aceite de girasol

Elaboración paso a paso

  1. Colocar la leche condensada, el coco rallado y la manteca en una olla. Llevar al fuego.
  2. Dejar hervir a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que se espese, por aproximadamente 10 a 15 minutos, o hasta que la mezcla se separe fácilmente del fondo de la olla.
  3. Retirar y cargar en un molde rectangular del grosor deseado, ligeramente aceitado. Dejar enfriar. Desmoldar.
  4. Derretir el chocolate a baño María junto con el aceite y bañar de ambos lados el turrón.

Lea más: Mucho más fácil de lo que parece: la receta perfecta del volcán de chocolate