Mucho más fácil de lo que parece: la receta perfecta del volcán de chocolate

Cómo hacer un volcán de chocolate
Lea más: En el Día Internacional del Brownie aprendé a preparar un brownie con arándanos
Volcán de chocolate
- Para: Para 8 a 10 unidades
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate semiamargo
- 50 gramos de manteca
- 3 huevos
- 150 gramos de azúcar
- 80 gramos de harina común
Elaboración paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr el punto letra.
- En un bol a baño María derretir el chocolate con la manteca, controlando el fuego para que el chocolate no se queme.
- Enmantecar los moldecitos (si son de aluminio, mejor) y espolvorearlos con azúcar (otra opción es poner también maní picado), y llevar al freezer por 5 minutos.
- Mezclar los huevos con el chocolate y la harina con movimientos envolventes.
- Agregar la masa hasta las ¾ partes del moldecito. Hornear durante 5 minutos a 200 ºC. Retirar y desmoldar en caliente.