Gastronomía

Mucho más fácil de lo que parece: la receta perfecta del volcán de chocolate

Receta de volcán de chocolate para disfrutar de uno de los postres más populares. No esperes a ir a un restaurante para saborearlo.

Por ABC Color
27 de abril de 2023 - 10:00
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Volcán de chocolate.
Volcán de chocolate.Shutterstock

Cómo hacer un volcán de chocolate

Volcán de chocolate

  • Para: Para 8 a 10 unidades

Ingredientes

  • 200 gramos de chocolate semiamargo
  • 50 gramos de manteca
  • 3 huevos
  • 150 gramos de azúcar
  • 80 gramos de harina común

Elaboración paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta lograr el punto letra.
  2. En un bol a baño María derretir el chocolate con la manteca, controlando el fuego para que el chocolate no se queme.
  3. Enmantecar los moldecitos (si son de aluminio, mejor) y espolvorearlos con azúcar (otra opción es poner también maní picado), y llevar al freezer por 5 minutos.
  4. Mezclar los huevos con el chocolate y la harina con movimientos envolventes.
  5. Agregar la masa hasta las ¾ partes del moldecito. Hornear durante 5 minutos a 200 ºC. Retirar y desmoldar en caliente.