De 16 a 30 centígrados

¿Qué significa esto? La temperatura con la cual sirven nuestras copas. Grados más o grados menos, aunque parezca irrelevante y snob para muchos, fácilmente deterioran y opacan la experiencia del bebedor/apreciador/catador/entusiasta.

El día 2 llegué al complejo de eventos ubicado en la costanera de Asunción, lugar donde se ha asentado desde hace un par de inviernos la Expo vino de Paraguay, este año en su versión XVI.

Al lado de afuera primaban los abrigos y los foulards, sin embargo, al cruzar el umbral de entrada el ambiente se volvió rápidamente cálido y ameno. La concurrencia masiva, como ya es habitual, denota que esta Expo, ya se puede denominar como una marca registrada. Es un evento posicionado para el consumidor de vinos en general, en la capital del whisky y la cerveza.

El frío, como cada año, es una mera excusa, ya que bien sabemos que el vino es la bebida más transversal en términos climáticos. Esto se debe a la amplia variedad de uvas que existen y sus diversas características, es por eso que están las que se asocian al verano como los blancos y los rosados y al invierno las variedades tintas, sin embargo, un factor clave en la elección del vino es, el gusto individual, la ocasión y/o acompañamiento que se le quiera dar, sin embargo, el factor determinante es el estado de ánimo.

¿Cómo podemos aseverar algo así? El Champagne es la respuesta más absoluta de todas con testigos y cómplices reconocidos en la historia de la humanidad. Churchill, Coco Chanel y la misma viuda que lleva su nombre en reconocidas etiquetas.

Pero volviendo a Paraguay. Cómo analizamos la Expo vino 2025 en su versión XVI. Sabemos que el mercado ha crecido significativamente en etiquetas pero, ¿y el público? Paraguay posee dos grandes privilegios; la ubicación estratégica y la baja carga impositiva, lo que hace que el turismo de compras sea una de las áreas que más mueve los productos, de no ser así, sería inviable ubicar tantas botellas en tan poco público.

Este año me encontré con etiquetas interesantes y por sobre todo que van más allá de la clásica y a ratos repetida Malbec. La Patagonia, que ofrece dentro de la misma Argentina vinos muy diferentes por sus condiciones climáticas, fue una de las sorpresas. Soy, desde hace más de 15 años seguidora de los Pinot Noir y los Merlot del sur, de la Cabernet Franc que por fortuna va tomando fuerza y posición.

Otra gran sorpresa de la feria fue encontrarme con vinos catalanes, los que había probado hasta ahora solo en las tierras de Gaudí, de Miró y de Tapies. Picapoll de Pla de Bages; uva y DOC correspondientes. Un vino blanco muy aromático, con una boca bastante envolvente a buena temperatura, fue, sin lugar a dudas, la gran sorpresa que me remitió a una terraza con vista al MED, pimiento padrón y navajuelas al plato.

Una noche distendida y conversada con una amplia presencia de enólogos presentando sus vinos, lo cual es un verdadero lujo. La pasión de quienes hacen los caldos no se puede comparar jamás con un export manager, un enólogo es el padre de esa etiqueta que se pone frente a los ojos y paladar de un posible cliente y el discurso no es un speech de venta meramente, sino más bien, abrir al espectador y bebedor una ventana a un nuevo mundo.

Para cerrar nos dimos el gusto de algo conocido y seguro. Entre los pocos que ya quedábamos, para nuestra sorpresa nos topamos con un par de botellas de La Difese, un denominado supertoscano con una mezcla de 70/30 Cabernet Sauvignon y Sangiovese. Me quedé con las ganas de algún D.O Rueda e inclusive alguna novedad en la variedad Carmenere, pero con el hecho de haber disfrutado lo que elegí a la temperatura adecuada, me invita a la próxima sin falta.

*Sommelière

@marielacastro_somm