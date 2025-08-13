Gastronomía

Cómo hacer solomillo de cerdo al horno con salsa de uvas pasas: paso a paso infalible

Seguí esta receta de solomillo de cerdo al horno con salsa de uvas pasas, un menú perfecto para ocasiones especiales.

13 de febrero de 2022 - 09:00
Solomillo de cerdo, imagen ilustrativa.
Solomillo de cerdo, imagen ilustrativa.Shutterstock

Solomillo de cerdo al horno

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 lomo de cerdo
  • Romero y tomillo fresco
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de salsa inglesa
  • 2 cucharaditas de mostaza
  • Sal y pimienta
  • 100 cc de aceite de oliva
  • 125 cc de vino blanco
  • 150 minutos de cebolla
  • 50 minutos de uvas pasas
  • 100 cc de caldo de carne
  • 125 cc de vino tinto
  • 8 orejones (duraznos secos)
  • 1 papa

Elaboración paso a paso

  1. Macerar la noche anterior el solomillo limpio de grasa con el romero y tomillo picado, los ajos triturados, la salsa inglesa, la mostaza, la sal, la pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
  2. Hornear a 180 ºC, tapado con aluminio, por 15 a 20 minutos. Después, destapar y terminar de hornear a 220 ºC por 10 a 15 minutos.
  3. Para la salsa de pasas, sudar la cebolla hasta que quede transparente; agregar las pasas sin pepitas, el vino y el caldo y dejar reducir 5 a 10 minutos. Procesar y colar, rectificar de sal y pimienta.
  4. Cortar los orejones en dados pequeños y reservar.
  5. Pelar y cortar la papa en rodajas de 1 centímetro y freír.
  6. Emplatar en plato llano, una cama de papas, encima unas rodajas de solomillo, salsear, colocar los trozos de orejones hermosamente y terminar con hilo de aceite de oliva.

