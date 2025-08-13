Cómo hacer solomillo de cerdo al horno con salsa de uvas pasas: paso a paso infalible

Lea más: Salsa boloñesa: guía definitiva para preparar la receta clásica y auténtica
Solomillo de cerdo al horno
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 lomo de cerdo
- Romero y tomillo fresco
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de salsa inglesa
- 2 cucharaditas de mostaza
- Sal y pimienta
- 100 cc de aceite de oliva
- 125 cc de vino blanco
- 150 minutos de cebolla
- 50 minutos de uvas pasas
- 100 cc de caldo de carne
- 125 cc de vino tinto
- 8 orejones (duraznos secos)
- 1 papa
Elaboración paso a paso
- Macerar la noche anterior el solomillo limpio de grasa con el romero y tomillo picado, los ajos triturados, la salsa inglesa, la mostaza, la sal, la pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
- Hornear a 180 ºC, tapado con aluminio, por 15 a 20 minutos. Después, destapar y terminar de hornear a 220 ºC por 10 a 15 minutos.
- Para la salsa de pasas, sudar la cebolla hasta que quede transparente; agregar las pasas sin pepitas, el vino y el caldo y dejar reducir 5 a 10 minutos. Procesar y colar, rectificar de sal y pimienta.
- Cortar los orejones en dados pequeños y reservar.
- Pelar y cortar la papa en rodajas de 1 centímetro y freír.
- Emplatar en plato llano, una cama de papas, encima unas rodajas de solomillo, salsear, colocar los trozos de orejones hermosamente y terminar con hilo de aceite de oliva.