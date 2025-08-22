Albóndigas en salsa de kétchup: la receta rápida para tus almuerzos

Cómo hacer albóndigas en salsa de kétchup
Albóndigas en salsa
Ingredientes
- 750 gramos de carne molida de primera
- 1 huevo
- ½ taza de miga de pan
- ¾ taza de leche
- 1 cucharada de perejil picado
- Sal y pimienta
- ½ taza de harina
- 1 cebolla picada
- 1 zanahoria rallada
- ½ locote picado
- 2 cucharadas de aceite
- ½ taza de salsa kétchup
- 1 sobre de extracto de tomate
Elaboración paso a paso
- En un bol, poner la carne, el huevo, la miga de pan, la leche y el perejil. Salpimentar.
- Mezclar bien todos los ingredientes. Formar bolitas y pasarlas por harina.
- Preparar la salsa dorando la cebolla, el locote y la zanahoria en el aceite.
- Incorporar la salsa kétchup, el extracto de tomates y condimentar a gusto. Si la salsa está muy espesa, agregar agua caliente, caldo o un poco de vino blanco.
- Colocar las albóndigas en la salsa y cocinar a fuego lento por 30 minutos, dándolas vuelta cada 10 minutos aproximadamente.