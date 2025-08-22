Gastronomía

Albóndigas en salsa de kétchup: la receta rápida para tus almuerzos

Descubrí cómo preparar albóndigas en salsa de kétchup, una receta sencilla y deliciosa que transformará tus comidas familiares. Con ingredientes accesibles y pasos claros, esta opción es perfecta para celebrar fines de semana o cualquier ocasión especial.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 10:50
Albóndigas.
Albóndigas.shutter

Cómo hacer albóndigas en salsa de kétchup

Albóndigas en salsa

Ingredientes

  • 750 gramos de carne molida de primera
  • 1 huevo
  • ½ taza de miga de pan
  • ¾ taza de leche
  • 1 cucharada de perejil picado
  • Sal y pimienta
  • ½ taza de harina
  • 1 cebolla picada
  • 1 zanahoria rallada
  • ½ locote picado
  • 2 cucharadas de aceite
  • ½ taza de salsa kétchup
  • 1 sobre de extracto de tomate

Elaboración paso a paso

  1. En un bol, poner la carne, el huevo, la miga de pan, la leche y el perejil. Salpimentar.
  2. Mezclar bien todos los ingredientes. Formar bolitas y pasarlas por harina.
  3. Preparar la salsa dorando la cebolla, el locote y la zanahoria en el aceite.
  4. Incorporar la salsa kétchup, el extracto de tomates y condimentar a gusto. Si la salsa está muy espesa, agregar agua caliente, caldo o un poco de vino blanco.
  5. Colocar las albóndigas en la salsa y cocinar a fuego lento por 30 minutos, dándolas vuelta cada 10 minutos aproximadamente.

