Salsa boloñesa: guía definitiva para preparar la receta clásica y auténtica

La salsa boloñesa es un clásico de la cocina italiana que potencia el sabor de pastas y lasañas. Esta guía detalla los ingredientes frescos y técnicas sencillas para lograr una salsa rica, equilibrada y tradicional. Ideal para quienes buscan sabor genuino en casa.

12 de agosto de 2025 - 11:00
Cómo hacer una salsa boloñesa

Salsa boloñesa

Ingredientes

  • 250 gramos de carne picada de res
  • 250 gramos de carne picada de cerdo
  • 1 cebolla grande, finamente picada
  • 1 zanahoria mediana, finamente picada
  • 1 rama de apio, finamente picada
  • 400 gramos de tomate triturado
  • 100 mililitros de vino tinto
  • 100 mililitros de leche
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Elaboración paso a paso

  1. Calentar el aceite de oliva en una olla amplia a fuego medio.
  2. Sofreír la cebolla, la zanahoria y el apio hasta que estén muy tiernos.
  3. Añadir la carne picada de res y cerdo. Desmenuzar bien con una cuchara de madera y cocinar hasta que la carne cambie de color.
  4. Incorporar el vino tinto y cocinar unos minutos, dejando que se evapore el alcohol.
  5. Añadir el tomate triturado. Mezclar bien y condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  6. Verter la leche poco a poco para suavizar la acidez del tomate y dar cremosidad a la salsa.
  7. Cocinar a fuego muy bajo durante al menos 1 hora, revolviendo ocasionalmente. Rectificar la sazón si es necesario.

