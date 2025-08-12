Salsa boloñesa: guía definitiva para preparar la receta clásica y auténtica

Cómo hacer una salsa boloñesa
Lea más: Sorprendente pan nube: receta fácil y esponjosa sin harina ni levadura
Salsa boloñesa
Ingredientes
- 250 gramos de carne picada de res
- 250 gramos de carne picada de cerdo
- 1 cebolla grande, finamente picada
- 1 zanahoria mediana, finamente picada
- 1 rama de apio, finamente picada
- 400 gramos de tomate triturado
- 100 mililitros de vino tinto
- 100 mililitros de leche
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
Elaboración paso a paso
- Calentar el aceite de oliva en una olla amplia a fuego medio.
- Sofreír la cebolla, la zanahoria y el apio hasta que estén muy tiernos.
- Añadir la carne picada de res y cerdo. Desmenuzar bien con una cuchara de madera y cocinar hasta que la carne cambie de color.
- Incorporar el vino tinto y cocinar unos minutos, dejando que se evapore el alcohol.
- Añadir el tomate triturado. Mezclar bien y condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Verter la leche poco a poco para suavizar la acidez del tomate y dar cremosidad a la salsa.
- Cocinar a fuego muy bajo durante al menos 1 hora, revolviendo ocasionalmente. Rectificar la sazón si es necesario.