Gastronomía

Desayuno nutritivo: Aguacate relleno de jamón y huevo al horno

El aguacate, fuente de salud y versatilidad, transforma el desayuno en una experiencia nutritiva. Descubrí cómo combinarlo con jamón, queso y huevo, creando un plato delicioso que deleitará tu paladar desde primera hora de la mañana.

Por ABC Color
21 de abril de 2023 - 09:11
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Aguacate relleno.
Aguacate relleno.Shutterstock

Cómo hacer un desayuno con aguacate

Lea más: Día del Aguacate: beneficios y formas de disfrutar este superalimento

Desayuno de aguacate

Ingredientes

  • 1 aguacate grande
  • 2 fetas de jamón
  • 50 gramos de queso fresco
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Abrir el aguacate al medio a lo largo, retirar la semilla y las partes negras si las tuviera. Salpimentar.
  2. Picar el jamón y el queso fresco y rellenar cada mitad del aguacate. Añadir un huevo entero, crudo, en el centro. Salpimentar y agregar el queso rallado.
  3. Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 12 minutos, hasta que la yema esté cocinada pero un poco blanda.
  4. Servir tibio.

Lea más: Cómo hacer porridge de avena y frutas para un desayuno nutritivo

Enlace copiado