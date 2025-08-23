Desayuno nutritivo: Aguacate relleno de jamón y huevo al horno

Cómo hacer un desayuno con aguacate
Desayuno de aguacate
Ingredientes
- 1 aguacate grande
- 2 fetas de jamón
- 50 gramos de queso fresco
- 2 huevos
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Abrir el aguacate al medio a lo largo, retirar la semilla y las partes negras si las tuviera. Salpimentar.
- Picar el jamón y el queso fresco y rellenar cada mitad del aguacate. Añadir un huevo entero, crudo, en el centro. Salpimentar y agregar el queso rallado.
- Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 12 minutos, hasta que la yema esté cocinada pero un poco blanda.
- Servir tibio.