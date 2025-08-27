Gastronomía

Pollo a la mostaza: una receta fácil que elevará tus habilidades culinarias

Receta de pollo a la mostaza, una opción ideal para almuerzos con arroz o una variedad de ensaladas.

27 de agosto de 2025 - 06:00
Cómo hacer pollo a la mostaza

Pollo a la mostaza

  • Plato: Entrada
  • Para: 4 porciones

Ingredientes

  • 800 gramos de pollo (4 supremas sin piel o 4 muslos deshuesados)
  • 2 cucharadas de mostaza Dijon
  • 1 cucharada de mostaza a la antigua (opcional, aporta textura)
  • 150 mililitros de crema de leche (o 120 mililitros de leche evaporada + 1 cucharadita de maicena)
  • 80 mililitros de vino blanco seco (opcional; sustituible por caldo)
  • 120 mililitros de caldo de pollo o agua
  • 1 cucharada de aceite
  • 20 gramos de manteca
  • 1/2 cebolla finamente picada
  • 1 diente de ajo, picado
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de miel (opcional, para redondear acidez)
  • Sal fina y pimienta negra recién molida, a gusto
  • Perejil fresco picado, a gusto (opcional)

 

Elaboración paso a paso

  1. Secar el pollo con papel de cocina y salpimentar por ambos lados.
  2. Calentar sartén amplia a fuego medio-alto, agregar aceite y manteca.
  3. Sellar el pollo 3–4 minutos por lado hasta dorar; retirar y reservar.
  4. Bajar a fuego medio, agregar cebolla y ajo, sofreír 2–3 minutos sin quemar.
  5. Desglasar con vino blanco (si se usa), raspar fondos y reducir 1–2 minutos.
  6. Incorporar caldo, mostaza Dijon y mostaza a la antigua; mezclar hasta homogeneizar.
  7. Añadir la crema; llevar a hervor suave y ajustar sal y pimienta.
  8. Reintegrar el pollo con los jugos; cocinar 5–8 minutos a fuego bajo hasta su punto justo.
  9. Agregar limón y miel; mezclar, hervir 1 minuto y, si hacer falta, reducir hasta napar.
  10. Apagar el fuego, espolvorear perejil y dejar reposar 2 minutos antes de servir.

 

