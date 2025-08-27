Pollo a la mostaza: una receta fácil que elevará tus habilidades culinarias

Cómo hacer pollo a la mostaza
Pollo a la mostaza
- Plato: Entrada
- Para: 4 porciones
Ingredientes
- 800 gramos de pollo (4 supremas sin piel o 4 muslos deshuesados)
- 2 cucharadas de mostaza Dijon
- 1 cucharada de mostaza a la antigua (opcional, aporta textura)
- 150 mililitros de crema de leche (o 120 mililitros de leche evaporada + 1 cucharadita de maicena)
- 80 mililitros de vino blanco seco (opcional; sustituible por caldo)
- 120 mililitros de caldo de pollo o agua
- 1 cucharada de aceite
- 20 gramos de manteca
- 1/2 cebolla finamente picada
- 1 diente de ajo, picado
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de miel (opcional, para redondear acidez)
- Sal fina y pimienta negra recién molida, a gusto
- Perejil fresco picado, a gusto (opcional)
Elaboración paso a paso
- Secar el pollo con papel de cocina y salpimentar por ambos lados.
- Calentar sartén amplia a fuego medio-alto, agregar aceite y manteca.
- Sellar el pollo 3–4 minutos por lado hasta dorar; retirar y reservar.
- Bajar a fuego medio, agregar cebolla y ajo, sofreír 2–3 minutos sin quemar.
- Desglasar con vino blanco (si se usa), raspar fondos y reducir 1–2 minutos.
- Incorporar caldo, mostaza Dijon y mostaza a la antigua; mezclar hasta homogeneizar.
- Añadir la crema; llevar a hervor suave y ajustar sal y pimienta.
- Reintegrar el pollo con los jugos; cocinar 5–8 minutos a fuego bajo hasta su punto justo.
- Agregar limón y miel; mezclar, hervir 1 minuto y, si hacer falta, reducir hasta napar.
- Apagar el fuego, espolvorear perejil y dejar reposar 2 minutos antes de servir.