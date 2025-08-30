Salmorejo: la exquisita entrada que se convertirá en tu favorita en días cálidos

Cómo hacer salmorejo
Salmorejo
- Plato: Entrada
- Receta: española
Ingredientes
- 1 kilogramo de tomate maduro (tipo perita/ensalada)
- 200 gramos de pan blanco del día anterior (solo miga)
- 120 mililitros de aceite de oliva extra virgen
- 1 diente grande de ajo o 2 pequeños
- 10–15 mililitros de vinagre de vino (según acidez deseada)
- 6 gramos de sal fina (ajustar al final)
Opcionales para servir:
- 2 huevos duros picados
- 80 gramos de jamón curado en brunoise o hebras
- 1 taza de croutones
- 1–2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen para terminar
- Pimienta negra recién molida: a gusto
Elaboración paso a paso
- Lavar y secar los tomates. Retirar pedúnculos y marcar la base en cruz. Escaldar 20–30 segundos en agua hirviendo y cortar la cocción en agua con hielo.
- Pelar y descartar pieles; opcionalmente retirar semillas para una textura más fina.
- Cortar y colocar la pulpa de tomate en el vaso de la licuadora o procesadora. Agregar pan en trozos, ajo, vinagre y sal. Triturar 1–2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea.
- Emulsionar incorporando aceite en hilo fino, seguir triturando 2–3 minutos hasta lograr una crema densa y brillante. Probar y ajustar sal y acidez con pizca de sal o gotas de vinagre.
- Colar con malla fina para máxima sedosidad (opcional).
- Enfriar, cubrir y refrigerar un mínimo de 2 horas para estabilizar textura y sabor.
- Servir bien frío en cuencos; coronar con huevo duro, jamón curado, croutones e hilo de aceite.