Gastronomía

Salmorejo: la exquisita entrada que se convertirá en tu favorita en días cálidos

El salmorejo, emblemático plato español, renace en la cocina moderna con frescura y audacia. Con esta receta descubrí cómo preparar una deliciosa crema fría que combina tradición y sabor en cada cucharada, llevando tus comidas a un nuevo nivel.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 06:00
Salmorejo.
Salmorejo.Shutterstock

Cómo hacer salmorejo

Salmorejo

  • Plato: Entrada
  • Receta: española

Ingredientes

  • 1 kilogramo de tomate maduro (tipo perita/ensalada)
  • 200 gramos de pan blanco del día anterior (solo miga) 
  • 120 mililitros de aceite de oliva extra virgen 
  • 1 diente grande de ajo o 2 pequeños
  • 10–15 mililitros de vinagre de vino (según acidez deseada)
  •  6 gramos de sal fina (ajustar al final)

Opcionales para servir:

  • 2 huevos duros picados
  • 80 gramos de jamón curado en brunoise o hebras
  • 1 taza de croutones
  • 1–2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen para terminar
  • Pimienta negra recién molida: a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Lavar y secar los tomates. Retirar pedúnculos y marcar la base en cruz. Escaldar 20–30 segundos en agua hirviendo y cortar la cocción en agua con hielo.
  2. Pelar y descartar pieles; opcionalmente retirar semillas para una textura más fina.
  3. Cortar y colocar la pulpa de tomate en el vaso de la licuadora o procesadora. Agregar pan en trozos, ajo, vinagre y sal. Triturar 1–2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Emulsionar incorporando aceite en hilo fino, seguir triturando 2–3 minutos hasta lograr una crema densa y brillante. Probar y ajustar sal y acidez con pizca de sal o gotas de vinagre.
  5. Colar con malla fina para máxima sedosidad (opcional).
  6. Enfriar, cubrir y refrigerar un mínimo de 2 horas para estabilizar textura y sabor.
  7. Servir bien frío en cuencos; coronar con huevo duro, jamón curado, croutones e hilo de aceite.

