Cómo hacer el cóctel Honey Deuce, un ícono del Abierto de Estados Unidos

En el bullicio del Abierto de Estados Unidos, el Honey Deuce se erige como el cóctel estrella de la fiesta del tenis: una refrescante mezcla de vodka y melón que empieza a generar más de un millón de dólares, convirtiendo a cada sorbo en una experiencia icónica.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 10:22
Cóctel Honey Deuce, US Open.
Cóctel Honey Deuce, US Open.Angel Colmenares

Durante el Abierto de Estados Unidos en Nueva York, entre partidos de tenis de alto nivel, los espectadores disfrutan de una bebida que se ha convertido en todo un símbolo: el Honey Deuce.

Este cóctel, compuesto por limonada, vodka Grey Goose, licor de frambuesa y tres esferas de melón verde –simulando pelotas de tenis en miniatura–, se sirve en un vaso de plástico conmemorativo y destaca como el trago más vendido y rentable del evento deportivo.

Y uno de los secretos de la popularidad sostenida del Honey Deuce es la eficiencia con la que los barman del torneo han perfeccionado la forma de servirlo, logrando despachar cada vaso en apenas veinte segundos gracias a la premezcla de la limonada y el vodka.

El toque final, manual, consiste en añadir el licor de frambuesa y colocar las esferas de melón en un palito. ¿Querés aprender a prepararlo? Te pasamos la receta con las cantidades exactas para que te salga perfecto.

Cómo hacer el cóctel Honey Deuce

Honey Deuce

  • Plato: Trago
  • Para: para 1 cóctel

Ingredientes

  • 45 mililitros de vodka 
  • 15 mililitros de licor de frambuesa (Chambord u otro brandy/licor de frambuesa)
  • 90 mililitros de limonada fría (natural o comprada)
  • Hielo en cubos
  • 3 esferas de melón verde, preparadas con boleador/cucharilla parisina
  • Rodaja de limón (opcional, para decorar)

Elaboración paso a paso

  1. Usar el boleador para sacar 3 bolitas de melón verde. Reservar.
  2. Llenar el vaso con hielo hasta arriba.
  3. Verter el vodka y el licor de frambuesa sobre el hielo.
  4. Añadir la limonada fría.
  5. Con una cuchara mezclar suavemente para integrar los ingredientes.
  6. Agrega las esferas de melón al vaso, colocándolas sobre la superficie (para simular las pelotas de tenis).
  7. Decorar con una rodaja de limón en el borde del vaso. ¡Tu Honey Deuce está listo para disfrutar! Perfecto para sentirte en el US Open desde casa.

