Cómo hacer el cóctel Honey Deuce, un ícono del Abierto de Estados Unidos

Durante el Abierto de Estados Unidos en Nueva York, entre partidos de tenis de alto nivel, los espectadores disfrutan de una bebida que se ha convertido en todo un símbolo: el Honey Deuce.

Este cóctel, compuesto por limonada, vodka Grey Goose, licor de frambuesa y tres esferas de melón verde –simulando pelotas de tenis en miniatura–, se sirve en un vaso de plástico conmemorativo y destaca como el trago más vendido y rentable del evento deportivo.

Y uno de los secretos de la popularidad sostenida del Honey Deuce es la eficiencia con la que los barman del torneo han perfeccionado la forma de servirlo, logrando despachar cada vaso en apenas veinte segundos gracias a la premezcla de la limonada y el vodka.

El toque final, manual, consiste en añadir el licor de frambuesa y colocar las esferas de melón en un palito. ¿Querés aprender a prepararlo? Te pasamos la receta con las cantidades exactas para que te salga perfecto.

Cómo hacer el cóctel Honey Deuce

