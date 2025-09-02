Cuatro recetas de snacks para compartir mañana durante el partido de Paraguay en casa

Cuáles son los snacks más fáciles de hacer
Si no vas al estadio seguramente te quedás en casa para ver el partido de Paraguay vs Ecuador y la ocasión amerita hasta hacer una buena previa con snacks potentes para calmar los nervios.
Unos snacks que nunca fallan son los sabrosos Chicken fingers, una opción perfecta para acompañar con salsas o dips de lo más variados.
Lea más: ¿Ganas de un snack? Prepará chicken fingers con salsa de kétchup
Otra recomendación son las papas fritas más ricas que vas a probar. Llevan panceta y queso y van con todo tipo de picadas.
Lea más: Rapidísima receta para que tus papas fritas suban de nivel
Tampoco dejes de probar el hummus de garbanzo más sabroso, ideal para consumir con bastoncitos de verduras, nachos, pan árabe o tostadas, para los más fit de la noche.
Lea más: Receta fácil de hummus o paté de garbanzos, una delicia de Oriente
Por último, unas croquetas bien hechas siempre caen bien en cualquier encuentro. Te mostramos el paso a paso para hacer croquetas de pancho y papa.
Lea más: Almuerzo o cena diferente: croquetas de pancho y papa