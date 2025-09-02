Gastronomía

Cuatro recetas de snacks para compartir mañana durante el partido de Paraguay en casa

Recetas de snacks para recibir invitados en reuniones informales en casa. Tomá nota.

22 de julio de 2023 - 09:35
Snacks para ver el partido en casa.
Snacks para ver el partido en casa.Irina Kozmova

Cuáles son los snacks más fáciles de hacer

Si no vas al estadio seguramente te quedás en casa para ver el partido de Paraguay vs Ecuador y la ocasión amerita hasta hacer una buena previa con snacks potentes para calmar los nervios.

Unos snacks que nunca fallan son los sabrosos Chicken fingers, una opción perfecta para acompañar con salsas o dips de lo más variados.

Chicken fingers con salsa oscura de kétchup.
Lea más: ¿Ganas de un snack? Prepará chicken fingers con salsa de kétchup

Otra recomendación son las papas fritas más ricas que vas a probar. Llevan panceta y queso y van con todo tipo de picadas.

Papas fritas gratinadas con queso cheddar y panceta.
Lea más: Rapidísima receta para que tus papas fritas suban de nivel

Tampoco dejes de probar el hummus de garbanzo más sabroso, ideal para consumir con bastoncitos de verduras, nachos, pan árabe o tostadas, para los más fit de la noche.

Hummus de garbanzo.
Lea más: Receta fácil de hummus o paté de garbanzos, una delicia de Oriente

Por último, unas croquetas bien hechas siempre caen bien en cualquier encuentro. Te mostramos el paso a paso para hacer croquetas de pancho y papa.

Croquetas de pancho y papa.
Lea más: Almuerzo o cena diferente: croquetas de pancho y papa

