Así es la ensalada César original: un tesoro culinario que transforma tu mesa

Cómo hacer la ensalada César original
Ensalada César
- Plato: Plato principal
- Para: para 4 porciones
Ingredientes
- 2 unidades grandes (aproximadamente 350–400 gramos) de lechuga romana
- 120 gramos de pan de miga firme para crutones, en cubos de 1,5 centímetros
- 1 diente de ajo (la mitad para crutones, la otra mitad para el bol)
- 80 mililitros de aceite de oliva extra virgen (60 mililitros para el aderezo, 20 mililitros para crutones)
- 1 unidad grande de huevo (opcional: usar solo la yema)
- 30 mililitros (2 cucharadas) de jugo de limón
- 5–7 mililitros (1–1½ cucharaditas) de salsa Worcestershire
- 1 cucharadita de mostaza de Dijon (opcional, ayuda a emulsionar)
- 50–60 gramos de queso parmesano, finamente rallado, y 20 gramos en lascas
- Sal fina y pimienta negra recién molida: a gusto
Elaboración paso a paso
- Lavar y secar muy bien la lechuga; reservar las hojas enteras o en trozos grandes.
- Frotar un bol amplio con medio diente de ajo; desechar el ajo o reservar para otra preparación.
- Dorar los crutones: calentar 20 mililitros de aceite de oliva en sartén, sumar los cubos de pan y el medio diente de ajo restante picado; salpimentar y tostar hasta quedar crujientes; enfriar.
- Emulsionar el aderezo: colocar en el bol el huevo (o solo la yema), el jugo de limón, la Worcestershire y la mostaza; batir con varilla.
- Agregar 60 mililitros de aceite de oliva en hilo fino, sin dejar de batir, hasta obtener una emulsión cremosa.
- Incorporar el parmesano rallado; mezclar y ajustar sal y pimienta.
- Sumar la lechuga al bol; mezclar con movimientos envolventes para cubrir las hojas sin quebrarlas.
- Añadir los crutones y las lascas de parmesano; mezclar suavemente y servir de inmediato.