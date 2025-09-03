Gastronomía

Así es la ensalada César original: un tesoro culinario que transforma tu mesa

La ensalada César, un ícono de la gastronomía, une frescura y sofisticación. Con ingredientes simples pero selectos, este plato transforma cualquier comida en un festín, evocando la pasión por la cocina y recordándonos que los grandes sabores pueden surgir de la sencillez. ¿Cómo se prepara?

03 de septiembre de 2025 - 06:00
Ensalada César.
Cómo hacer la ensalada César original

Ensalada César

  • Plato: Plato principal
  • Para: para 4 porciones

Ingredientes

  • 2 unidades grandes (aproximadamente 350–400 gramos) de lechuga romana
  • 120 gramos de pan de miga firme para crutones, en cubos de 1,5 centímetros
  • 1 diente de ajo (la mitad para crutones, la otra mitad para el bol)
  •  80 mililitros de aceite de oliva extra virgen (60 mililitros para el aderezo, 20 mililitros para crutones) 
  • 1 unidad grande de huevo (opcional: usar solo la yema)
  • 30 mililitros (2 cucharadas) de jugo de limón
  • 5–7 mililitros (1–1½ cucharaditas) de salsa Worcestershire 
  • 1 cucharadita de mostaza de Dijon (opcional, ayuda a emulsionar)
  • 50–60 gramos de queso parmesano, finamente rallado, y 20 gramos en lascas
  • Sal fina y pimienta negra recién molida: a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Lavar y secar muy bien la lechuga; reservar las hojas enteras o en trozos grandes.
  2. Frotar un bol amplio con medio diente de ajo; desechar el ajo o reservar para otra preparación.
  3. Dorar los crutones: calentar 20 mililitros de aceite de oliva en sartén, sumar los cubos de pan y el medio diente de ajo restante picado; salpimentar y tostar hasta quedar crujientes; enfriar.
  4. Emulsionar el aderezo: colocar en el bol el huevo (o solo la yema), el jugo de limón, la Worcestershire y la mostaza; batir con varilla.
  5. Agregar 60 mililitros de aceite de oliva en hilo fino, sin dejar de batir, hasta obtener una emulsión cremosa.
  6. Incorporar el parmesano rallado; mezclar y ajustar sal y pimienta.
  7. Sumar la lechuga al bol; mezclar con movimientos envolventes para cubrir las hojas sin quebrarlas.
  8. Añadir los crutones y las lascas de parmesano; mezclar suavemente y servir de inmediato.

