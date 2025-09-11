Cómo preparar un delicioso postre rápido de manzana en minutos

Cómo hacer un postre rápido de manzana
Lea más: Deliciosos muffins de manzana y canela: ¡saludables y fáciles de hacer!
Postre rápido de manzana
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 manzana grande roja o verde
- 2 cucharadas de azúcar o azúcar moreno
- ½ cucharadita de canela molida
- 1 cucharada de harina común
Cobertura:
- 1 cucharada de manteca blanda
- 2 cucharadas. de harina común
- 2 cucharadas de copos de avena o maíz
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de azúcar o azúcar morena
- 1 cucharadita de canela molida
Elaboración paso a paso
- Pelar y cortar la manzana en trozos pequeños.
- Mezclar con la canela, la harina y el azúcar. (La harina ayudará a absorber los líquidos de la manzana).
- Aparte, mezclar los ingredientes de la cobertura.
- En un bol pequeño, apto para microondas, colocar la preparación de manzana y cubrir con la cobertura.
- Llevar al microondas por 2 a 3 minutos, dependiendo si queremos la manzana más o menos cocida.