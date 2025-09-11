Gastronomía

Cómo preparar un delicioso postre rápido de manzana en minutos

Descubrí la revolución del postre exprés: un irresistible sabor de manzana que transforma tu tarde en un festín de aromas. Con solo cinco ingredientes, en tres minutos tendrás una delicia que encantará a todos.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 11:52
Cómo hacer un postre rápido de manzana

Postre rápido de manzana

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 manzana grande roja o verde
  • 2 cucharadas de azúcar o azúcar moreno
  • ½ cucharadita de canela molida
  • 1 cucharada de harina común

Cobertura:

  • 1 cucharada de manteca blanda
  • 2 cucharadas. de harina común
  • 2 cucharadas de copos de avena o maíz
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de azúcar o azúcar morena
  • 1 cucharadita de canela molida

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y cortar la manzana en trozos pequeños.
  2. Mezclar con la canela, la harina y el azúcar. (La harina ayudará a absorber los líquidos de la manzana).
  3. Aparte, mezclar los ingredientes de la cobertura.
  4. En un bol pequeño, apto para microondas, colocar la preparación de manzana y cubrir con la cobertura.
  5. Llevar al microondas por 2 a 3 minutos, dependiendo si queremos la manzana más o menos cocida.



